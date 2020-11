Ông Joe Biden đắc cử tác động thế nào đến giá vàng?

Sau khi giá vàng tăng mạnh trong năm 2020, chiến thắng của ông Joe Biden sẽ có tác động tới kim loại quý này.



Giá vàng sắp có "sóng" !?

Ông Joe Biden đắc cử tác động đến giá vàng. Ảnh: See News



Barack Obama là Tổng thống gần nhất của Đảng Dân chủ, và nếu đưa ra quan sát dựa trên những năm ông Obama tại vị, có thể thấy giá vàng tăng ngay sau khi ông nhậm chức.



Khi ông Obama nhậm chức vào tháng 1.2009, giá vàng chỉ ở mức hơn 890 USD/ounce, và vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông, kim loại quý này đã tăng khoảng 88,6% lên 1.685 USD.



Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama, vàng trượt từ mức 1.685 USD vào năm 2013 xuống còn 1.195 USD vào năm 2017, giảm 28,9%.



Giá vàng đã tăng dần kể từ tháng 11.2016 khi ông Donald Trump đắc cử, từ 1.183 USD/ounce lên khoảng 1.900 USD một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.



Ngày 9.11, giá vàng duy trì mức cao nhất trong 7 tuần là 1.950,89 USD khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED thúc giục kích thích tài chính.



Theo tờ See News, chuyên gia Brent Cook của Exploration Insights cho rằng yếu tố quan trọng nhất có thể ảnh hưởng đến giá vàng là khi vaccine COVID-19 ra mắt, thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trở lại bình thường, giá vàng có thể tăng thêm 100 USD hoặc hơn.



Danielle DiMartino, nhà phê bình và chiến lược gia chính của FED, hy vọng bối cảnh chính trị và xã hội hiện tại sẽ mang lại lợi ích cho vàng, vì ông thấy vàng và sự gián đoạn thường đi đôi với nhau, chưa kể có khả năng bất ổn xã hội sau kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, có lợi cho vàng.



Nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump được coi là "thân thiện" với các tài sản rủi ro hơn, bao gồm vàng, trong khi nhiệm kỳ của ông Joe Biden có thể dẫn đến việc đàn áp các công ty độc quyền, làm tổn hại đến lợi nhuận vàng - DiMartino nói thêm.



Kích thích tài khóa và nợ quốc gia là ưu tiên của Mỹ cũng tác động mạnh đến giá vàng.



Trong giai đoạn hiện nay, các điều kiện thuận lợi cho giá vàng là lãi suất thấp, in tiền, chiến tranh thương mại, bất ổn dân sự, lạm phát và quan trọng nhất là sự xuất hiện trở lại của COVID-19 vào mùa đông.



Afshin Nabavi, phó chủ tịch của nhà kinh doanh kim loại quý MKS, cho biết sự không chắc chắn trong bối cảnh làn sóng COVID-19 thứ hai có thể đẩy vàng lên mức 2.000 USD/ounce vào tuần tới.



“Nền kinh tế đang gặp khó khăn sâu sắc trên toàn thế giới vì đại dịch, các gói kích thích sẽ tiếp tục in tiền, và vàng sẽ được hưởng lợi theo chiều ngược lại" - ông Nabavi nói.



Trong khi đó, các nhà phân tích của SeeNews tin rằng vàng sẽ tăng giá trong trung hạn khi các nhà đầu tư lạc quan về chiến thắng của ông Joe Biden, tuy nhiên, sẽ giảm giá trong dài hạn do tổng thống mới được kỳ vọng sẽ xoa dịu chiến tranh thương mại và cung cấp một hệ thống y tế tốt hơn chống lại đại dịch.



Tuần trước, các ngân hàng trung ương lớn đã bán vàng trong quý thứ ba năm nay, lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, khiến tăng nguồn cung vàng, dẫn đến giá vàng giảm 20 USD xuống 1.870,78 USD/ounce.



Bloomberg chỉ ra rằng một số quốc gia đã tận dụng giá vàng cao kỷ lục để giảm bớt tác động của đại dịch COVID-19.

http://https://laodong.vn/the-gioi/ong-joe-biden-dac-cu-tac-dong-the-nao-den-gia-vang-852978.ldo



Theo Khánh Minh (LĐO)