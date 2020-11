Giá vàng hôm nay 3-11: Tăng nửa triệu đồng/lượng trước khi kết thúc bầu cử Tổng thống Mỹ

Bất chấp những cảnh báo rủi ro trước thời điểm kết thúc bầu cử Tổng thống Mỹ, giới đầu tư vẫn mạnh tay mua vào kéo giá vàng đi lên.



Giá vàng chiều nay bật tăng trở lại

Giá vàng SJC trong sáng 3-11 có thể biến động đáng kể ( Ảnh: THY THƠ)



Kết thúc phiên đầu tuần vào rạng sáng 3-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.897 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce, tương đương 500.000 đồng/lượng.



Trước đó, tại phiên giao dịch ngày 2-11, giới đầu tư đã bỏ vốn vào kim loại quý, kéo giá vàng trong khoảng từ 6 giờ đến 19 giờ theo giờ Việt Nam tăng 15 USD/ounce, từ 1.880 USD/ounce vọt lên 1.895 USD/ounce. Tại mức giá này, tuy một số nhà đầu tư có động thái bán ra nhưng do lực bán yếu nên giá vàng chỉ giảm vài USD/ounce. Khoảng 21 giờ, giới đầu tư lại mua vào giúp giá vàng lấy lại "phong độ". Đến đầu ngày 3-11, giá vàng tiếp tục tăng nhẹ lên 1.897 USD/ounce



Theo giới phân tích, tuy giá vàng tăng nhưng xu hướng này không chắc chắn vì một ngày trước và sau thời điểm kết thúc bầu cử Tổng thống Mỹ (3-11), diễn biến của thị trường rất khó dự đoán. Đơn cử, phiên giao dịch từ ngày 2 đến rạng sáng 3-11, giá vàng vẫn tăng dù dầu thô giảm giá mạnh còn 34,7 USD/thùng (thông thường giá vàng biến động cùng chiều với giá dầu thô); một phần của dòng tiền chuyển sang cổ phiếu làm cho chứng khoán Mỹ, châu Âu tràn ngập sắc xanh.



Trong khi đó, không ít nhà đầu tư lại bỏ vốn vào vàng với kỳ vọng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, gói kích thích kinh tế mới của Mỹ sẽ trở thành hiện thực, có thể làm giảm giá trị đồng USD, đe dọa lạm phát tại Mỹ tăng, giúp giá vàng tiếp tục đi lên.



Tuy vậy, giới kinh doanh nhận định giá vàng có thể biến động mạnh tại thời điểm (khoảng 10 giờ ngày 4-11) Mỹ công bố ai là người đắc cử Tổng thống. Do đó, một số nhà đầu tư lớn có tâm lý thận trọng. Họ không tham gia thị trường hoặc giảm số lượng vàng đang nắm giữ. Cụ thể, trong phiên dịch cuối tuần trước, nhiều tổ chức tài chính đã bán tổng cộng 1,77 tấn vàng. Còn quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới bán 0,58 tấn vàng.



Do giá vàng thế giới đi lên nên trong ngày 2-11, giá vàng SJC tại Việt Nam tăng 100.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 56,6 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 3,4 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)