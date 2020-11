Giá vàng hôm nay 25-11: Lại giảm sốc, giới đầu tư bán 88 tấn vàng

Sau khi tiêu tan hàng chục USD/ounce, giá vàng gánh chịu thêm cú sốc khi nhà đầu tư liên tục giảm số lượng vàng nắm giữ.



Rạng sáng 25-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch tại 1.810 USD/ounce, giảm thêm 28 USD/ounce sau khi đã giảm gần 40 USD/ounce trong phiên giao dịch trước.



Đầu ngày 24-11, giới kinh doanh tiếp tục bán nhiều hơn mua buộc giá vàng thế giới từ 1.838 USD/ounce xuống còn 1.825 USD/ounce. Sau đó, giá vàng tăng nhẹ lên 1.830 USD/ounce. Khoảng 15 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, do nhiều nhà đầu tư dồn dập bán ra nên giá vàng đảo chiều, giảm một mạch 30 USD/ounce, lao xuống vùng 1.800 USD/ounce (lúc 22 giờ). Sau đó, tuy một số nhà đầu tư quay lại mua vào nhưng do họ giao dịch nhỏ giọt nên giá vàng chỉ tăng nhẹ. Đến rạng sáng 25-11, giá vàng tạm dừng ở mức 1.810 USD/ounce



Trước đó, giá vàng SJC tại Việt Nam đầu ngày 24-11 cũng giảm 500.000 đồng/lượng. Tiếp đến, giá vàng thế giới đi xuống kéo vàng SJC giảm thêm 150.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 55,45 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới gần 5 triệu đồng/lượng



Giá vàng liên tiếp gánh chịu cú sốc khi Ủy ban châu Âu yêu cầu Công ty Moderna Inc. cung cấp 160 triệu liều vắc-xin, hãng Reuters đưa tin nước Ý sẽ tiêm 16 triệu liều vắc-xin của Công ty AstraZeneca vào đầu năm 2021. Đồng thời, chính phủ Mỹ tiếp tục công bố dữ liệu cho thấy kinh tế nước này có triển vọng tăng trưởng mạnh. Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao quyền lực và ông này thông báo sẽ tập trung lập kế hoạch cho vắc-xin Covid -19 nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh, thúc đẩy kinh tế đi lên.



Theo ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng bạc Đá quý SJC Phú Thọ, các tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ, vắc-xin Covid-19…khiến nhiều người không hy vọng tiền sẽ chảy mạnh vào thị trường vàng. Từ đó, nhà đầu tư đã bán tháo vàng, đẩy giá kim loại quý này xuống sâu.



Diễn biến của thị trường cho thấy trong các phiên giao dịch gần đây giá dầu thô từ 40 USD/thùng leo lên 44 USD/thùng. Còn giá cổ phiếu tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc thì liên tục "xanh" sàn…Điều này thể hiện thay vì dồn vốn vào vàng, giới đầu tư đã chuyển dịch một phần dòng tiền đến các kênh khác khi kinh tế Mỹ, mức độ phát triển vắc-xin Covid-19 ngày càng tốt lên, mở đường cho kinh tế thế giới hồi phục.



Trong khi đó, không ít quỹ đầu tư vàng liên tiếp bán ra. Cụ thể, trong gần 1 tháng qua các tổ chức này đã bán 88 tấn vàng. Đặc biệt, trong 8 phiên giao dịch gần đây một số quỹ đầu tư có 7 phiên bán ra; riêng phiên giao dịch kéo dài từ đêm 23 đến rạng sáng ngày 24 -11, các quỹ này bán 17,54 tấn vàng, trong đó quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares bán 7 tấn góp phần làm giá vàng "bay hơi" gần 40 USD/ounce.

Theo Thy Thơ (NLĐO)