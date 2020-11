Giá vàng hôm nay 23-11: Vàng SJC cao hơn thế giới 3,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC đầu tuần ổn định so với cuối tuần trước nhưng vẫn đang cao hơn giá thế giới ở mức kỷ lục.



Giá vàng SJC đang bỏ xa giá thế giới. Ảnh: Hoàng Triều



Đầu tuần 23-11, giá vàng SJC tại TP HCM được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 55,75 triệu đồng/lượng, bán ra 56,2 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với cuối tuần trước.



Tại Hà Nội, các doanh nghiệp giao dịch vàng SJC quanh 55,75 triệu đồng/lượng mua vào, 56,15 triệu đồng/lượng bán ra.



Một số ngân hàng, tiệm vàng điều chỉnh giá vàng miếng SJC ở mức thấp hơn, như Eximbank giao dịch giá vàng SJC mua vào 55,77 triệu đồng/lượng, bán ra 56,02 triệu đồng /lượng.



Thị trường vàng trong nước những ngày qua chủ yếu biến động về giá còn nhu cầu giao dịch rất thấp. Các doanh nghiệp đã thu hẹp biên độ giá mua - bán xuống chỉ còn 200.000 đồng/lượng để kích thích lượng giao dịch.



Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại giao dịch quanh mức 53,9 triệu đồng/lượng mua vào, 54,4 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn vàng SJC gần 2 triệu đồng/lượng.



Các doanh nghiệp không chỉ thu hẹp biên độ giá mua - bán vàng trang sức xuống còn khoảng nửa triệu đồng mỗi lượng, thay vì mức 1 triệu đồng/lượng trước đó.



Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới sáng đầu tuần cũng khá ổn định so với cuối tuần trước. Lúc 9 giờ 30, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.872 USD/ounce, tăng nhẹ khoảng 2 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.



Theo Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), thị trường vàng quốc tế tiếp tục chứng kiến những phiên giao dịch chưa rõ xu hướng khi dịch Covid-19 tiếp tục lây lan trong khi các nước đang chờ vắc-xin và những thông tin kém lạc quan về tiến độ triển khai các gói kích thích kinh tế mới ở Mỹ…



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 52,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC tới khoảng 3,7 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.175 đồng/USD, giảm 4 đồng mỗi USD so với cuối tuần. Trong khi giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định quanh 23.055 đồng/USD mua vào, 23.065 đồng/USD bán ra, không đổi so với cuối tuần.

