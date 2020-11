Giá vàng hôm nay 19-11: Chao đảo khi thiếu thông tin hỗ trợ

Sau khi đứng vững trong vùng 1.880-1890 USD/ounce, giá vàng đã bị xô ngã khi có nhiều yếu tố chi phối buộc nhà đầu tư phải thu hồi vốn.



Giá vàng hôm nay 18-11: Trụ vững trước xu thế "xả hàng"





Đầu ngày 19-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại 1.872 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với mức giá cùng thời điểm hôm trước.



Trước đó, tại phiên giao dịch ngày 18-11, từ 6 giờ cho đến 15 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, giới đầu tư giao dịch có phần thận trọng vì trong khoảng thời gian này, không có thông tin nào tác động đến giá vàng. Theo đó, giá vàng được cầm cự trong vùng 1.880 – 1885 USD/ounce. Thế nhưng, mức giá này đã bị phá vỡ khi lần thứ 2, vắc-xin của hãng dược phẩm Pfizer Inc. có khả năng phòng ngừa đến 95% lây nhiễm Covid-19 được công bố rộng rãi (ngày 9-11, lần đầu tiên Pfizer Inc. công bố vắc-xin có khả năng phòng ngừa 90%), mở đường cho hãng này nộp đơn xin phép tiêm phòng Covid-19 trong vòng vài ngày tới.



Với thông tin này, nhiều nhà đầu tư đã vội vã bán ra khiến giá vàng giảm mạnh 20 USD/ounce, từ 1.885 USD/ounce xuống còn 1.865 USD/ounce. Tại mức giá này, một số nhà đầu tư khác lại mua vào giúp giá vàng thong thả đi lên 1.877 USD/ounce (lúc 21 giờ 30 phút). Tiếp đến, họ lại bán ra và đến rạng sáng 19-11, giá vàng xuống còn 1.872 USD/ounce.



Giới phân tích nhận định diễn biến Covid-19, thông tin về vắc-xin sẽ là các yếu tố tác động xu hướng của giá vàng. Bằng chứng là từ ngày 9-11 đến nay, khi các hãng dược phẩm Pfizer Inc., Moderna Inc. lần lượt 3 lần công bố kết quả phát triển về vắc-xin ngày càng tích cực, giá vàng đều có một số thời điểm lao xuống dốc. Từ đó, giới đầu tư nghĩ thời điểm này nắm giữ vàng có thể rủi ro. Vì thế, họ thường ồ ạt bán ra ngay khi tin tốt về vắc-xin được công bố làm giá vàng không có cơ hội đi lên.



Tuy Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – ông Jerome Powell hoan nghênh hiệu quả của vắc-xin nhưng ông lại cảnh báo chưa thể đánh giá tác động của nó đến nền kinh tế; đồng thời ông Jerome Powell còn cho biết tốc độ phục hồi kinh tế Mỹ đang chậm lại. Lập tức, không ít nhà đầu tư đầu tư suy đoán kinh tế Mỹ còn bi đát trong thời gian dài. Họ quyết định bỏ vốn vào vàng với mức độ nhỏ giọt nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất, khiến giá vàng đi lên.



Trong khi đó, một số chuyên gia tài chính quốc tế dự báo nếu một loại vắc-xin sớm "chào sân", nền kinh tế toàn cầu sẽ mở cửa trở lại và bắt đầu một tiến trình hồi sinh. Khi đó, giá vàng có thể giảm sâu hơn nữa.



Có lẽ, do thuận chiều với dự báo trên nên trong phiên giao dịch kéo dài từ đêm 17 đến rạng sáng 18-11, một số quỹ đầu tư đã bán ra 17,86 tấn vàng; trong đó quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares bán 8,02 tấn, sau khi đã bán 26 tấn trong 5 phiên giao dịch của tuần trước (từ ngày 9 đến 13-11).



Trong ngày 18-11, nhờ sức mua khởi sắc nên giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng, đóng cửa tại 56,3 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới 3,6 triệu đồng/lượng.

