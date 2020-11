Giá vàng hôm nay 17-11: Thêm một cú sốc, giới kinh doanh chớp thời cơ

Giá vàng gánh chịu thêm một cú sốc khi hãng dược phẩm Moderna Inc. (Mỹ) công bố đã phát triển vắc- xin có thể ngăn ngừa 94,5 % lây nhiễm Covid-19.



Giá vàng hôm nay 16-11: Vàng SJC tăng ngay khi vừa mở cửa đầu tuần





Kết thúc phiên đầu tuần vào rạng sáng 17-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch tại 1.889 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với mức giá mở cửa.



Trước đó, nhờ USD suy yếu so với nhiều đồng tiền mạnh khác nên từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16-11 giá vàng cầm cự trong phạm vi 1.890 -1.895 USD/ounce. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, thông tin các nhà khoa học đã phát triển thêm vắc-xin có thể ngăn ngừa 94,5% lây nhiễm Covid - 19 được thông báo trên toàn thế giới. Lập tức, giới đầu tư tranh thủ vàng đang đứng ở giá cao để thoát khỏi thị trường hoặc bán khống chờ giá vàng giảm xuống mua vào hưởng chênh lệch. Theo đó, họ nhanh tay bán ra và chỉ sau vài phút giao dịch, giá vàng rơi thẳng đứng 24 USD/ounce, từ 1.890 USD/ounce xuống còn 1.866 USD/ounce (lúc 20 giờ). Tại thời điểm này, thị trường lại tiếp nhận thông tin kinh tế Mỹ không mấy khả quan. Ngay sau đó, một số nhà đầu tư "đánh lên" (mua vàng giá thấp, bán giá cao) và những người đã bán khống chớp thời cơ mua vào, làm đảo ngược hướng đi thị trường, giúp giá vàng lúc 24 giờ chạm ngưỡng 1.895 USD/ounce. Đến đầu ngày 17-11, họ lại bán ra kéo giá vàng lùi về 1.889 USD/ounce.



Quan sát thị trường trong gần 10 ngày qua, giới kinh doanh ghi nhận đây là lần thứ 2 giá vàng bị sốc bởi các tin tức liên quan đến vắc-xin Covid -19, sau lần đầu tiên (hôm 9-11) hãng dược phẩm Pfizer Inc. (Mỹ) công bố một loại vắc-xin có kết quả ngăn ngừa 90% lây nhiễm virus corona, khiến giá vàng tiêu tan 80 USD/ounce. Điểm khác biệt lần này vắc-xin của hãng dược phẩm Moderna Inc. có khả năng ngăn ngừa lây nhiễm Covid -19 cao hơn và chỉ cần bảo quản trong tủ lạnh.



Có lẻ, do đã rút kinh nhiệm từ cú sốc vắc-xin Covid lần đầu nên lần này giới kinh doanh giới hạn bán ra giúp giá vàng có thời điểm chỉ giảm 24 USD/ounce.



Nhà phân tích Neils Christensen của kitco.com (trang thông tin về thị trường vàng) nhận định vắc- xin của Moderna Inc. là một tín hiệu tốt cho kinh tế toàn cầu hồi phục, tạo áp lực làm giá vàng đi xuống. Thế nhưng, ngay sau khi thông tin này vừa được công bố thì Mỹ lại đưa ra dữ liệu cho thấy kinh tế của nước này vẫn phải đối mặt với sự phục hồi lâu dài. Theo đó, một số nhà đầu tư nghĩ kinh tế thế giới không thể sớm hồi phục. Họ quyết định quay đầu đưa vốn vào vàng giúp "sức khỏe" kim loại quý này hồi phục.



Tuy vậy, giới phân tích độc lập lại có ý kiến trái chiều về tác động của vắc-xin. Một số ý kiến cho rằng các loại vắc-xin tiềm năng mới rất khó xoay chuyển xu hướng giá vàng trong ngắn hạn vì thị trường đang tập trung vào những thiệt hại kinh tế do Covid-19 đã gây ra. Số khác thì nhận định vắc-xin Moderna Inc. sẽ thúc đẩy nhà đầu thao túng giá vàng thế giới.



Tại Việt Nam, giá vàng SJC từ 9 giờ đến 17 giờ chỉ tăng giảm 50.000 đồng/lượng, nguyên nhân trong khoảng thời gian này giá vàng thế giới biến động không đáng kể, sức mua yếu; vàng SJC chốt cuối ngày 56,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 3,4 triệu đồng/lượng.

