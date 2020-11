Giá vàng hôm nay 16-11: Vàng SJC tăng ngay khi vừa mở cửa đầu tuần

Giá vàng trong nước và thế giới đều đồng loạt đi lên ngay ngày đầu tuần, sau khi rớt mạnh 1,7 triệu đồng/lượng trong tuần trước.



Giá vàng hôm nay 14-11: Tăng nóng theo số ca nhiễm Covid-19

Giá vàng bật tăng ngay khi vừa mở cửa đầu tuần. Ảnh: Linh Anh





Lúc 8 giờ 30 ngày 16-11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 55,95 triệu đồng/lượng, bán ra 56,45 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần. Chênh lệch mua- bán 500.000 đồng mỗi lượng.



Tại Hà Nội, giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết mua vào 55,95 triệu đồng/lượng, bán ra 56,4 triệu đồng/lượng.



Một số doanh nghiệp, ngân hàng thu hẹp biên độ giá chênh lệch mua – bán xuống thấp chỉ còn khoảng 300.000 đồng/lượng. Như tại Eximbank, giá vàng miếng được giao dịch quanh 55,97 triệu đồng/lượng mua vào, 56,27 triệu đồng/lượng bán ra.



TPBank niêm yết giá vàng mua vào 56,06 triệu đồng/lượng, bán ra 56,39 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại được doanh nghiệp giao dịch phổ biến quanh 54 triệu đồng/lượng mua vào, 54,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn vàng SJC gần 2 triệu đồng mỗi lượng.



Trên thị trường quốc tế, kim loại quý đầu tuần cũng tăng lên 1.895 USD/ounce, cao hơn 6 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.



Giá vàng thế giới hồi phục đầu tuần sau khi đã mất tới khoảng 60 USD/ounce, tương đương 1,7 triệu đồng/lượng trong tuần trước.



Dù vậy, xu hướng của giá vàng trong dài hạn vẫn được dự báo sẽ đi lên. Ngân hàng Goldman Sachs trong một báo cáo mới công bố đã dự báo mục tiêu của giá vàng năm 2021 là 2.300 USD/ounce (tương đương khoảng 64,5 triệu đồng/lượng).



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 53,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 3,1 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.184 đồng/USD, giảm 6 đồng mỗi USD so với cuối tuần. Giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định quanh 23.060 đồng/USD mua vào, 23.270 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với cuối tuần.

Theo Thái Phương (NLĐO)