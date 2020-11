Giá vàng hôm nay 10-11: Giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng, khi có tin tốt về vacxin Covid - 19

Giá vàng có thời điểm rơi tự do 110 USD/ounce khi hãng dược phẩm Pfizer Inc. (Mỹ) công bố đã phát triển vacxin hứa hẹn ngăn ngừa 90% lây nhiễm Covid -19.







Kết thúc phiên đầu tuần vào rạng sáng 10-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại 1.870 USD/ounce, giảm đến 80 USD/ounce, tương đương 2,2 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm trước.



Trước đó, giới đầu tư bỏ vốn vào kim loại quý, kéo giá vàng trong khoảng 6 giờ đến 11 giờ ngày 9-11 theo giờ Việt Nam, từ 1.950 USD/ounce vọt lên 1.963 USD/ounce. Thế nhưng, đến 18 giờ, thông tin các nhà khoa học đã phát triển vắc-xin có thể ngăn ngừa 90% lây nhiễm Covid-19 loan đi toàn cầu, lập tức thị trường tràn ngập người bán vàng. Qua hơn 5 giờ giao dịch, giá vàng liên tục rơi tự do từ 1.960 USD/ounce xuống còn 1.850 USD/ounce (lúc 23 giờ 30 phút). Tại mức giá này, một số nhà đầu tư lại mua vào kéo giá vàng từng bước tăng 20 USD/ounce và đến đầu ngày 10-11 dừng tại 1.870 USD/ounce.



Giá vàng bị bán tháo ngay khi hãng dược phẩm Pfizer Inc. (Mỹ) Pfizer công bố một loại vacxin Covid-19 đã được thử nghiệm trên 44.000 người có kết quả ngăn ngừa 90% lây nhiễm virus corona. Đồng thời, Pfizer Inc. cũng lên kế hoạch xin phép Chính phủ Mỹ sử dụng ngay sau khi vacxin này đạt được ngưỡng an toàn vào cuối tháng 11-2020.



Với thông tin trên, giới đầu tư vàng cho rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát, kinh tế toàn cầu sớm hồi phục, họ phải dịch chuyển dòng tiền vào các thị trường chứng khoán, tiền tệ, dầu thô…Theo đó, giá vàng có thời điểm rơi tự do 110 USD/ouce, giá dầu thô vọt lên 40 USD/thùng; thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đồng loạt "xanh" sàn.



Theo ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn của Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, giá vàng biến động 50 - 100 USD/ounce tại một số thời điểm là chuyện thường ngày của thị trường. Bởi lẽ, các "đại gia" vàng thế giới luôn tranh thủ các yếu tố thường tác động đến giá vàng (dịch bệnh, thiên tai, xung đột chính trị - quân sự… trên toàn cầu) để mua vào hoặc bán ra vàng, tạo ra những cơn sóng lớn nhằm thu lợi nhuận. Bằng chứng là trong 5 phiên giao dịch của tuần trước, khi số ca lây nhiễm Covid -19 tăng mạnh ở châu Âu và Mỹ, bất ổn chính trị tại Mỹ do kết quả bầu cử Tổng thống chưa rõ ràng, một số quỹ đầu tư mua vào nhiều hơn bán ra giúp giá vàng tăng tổng cộng 50 USD/ounce. Riêng phiên cuối tuần họ đã mua 17,01 tấn vàng, trong đó quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới mua 7,88 tấn.



"Có thể tại phiên giao dịch kéo dài từ đêm 9 đến rạng sáng 10-11, khi hãng dược phẩm Pfizer Inc. (Mỹ) công bố phát triển một loại vắc-xin hứa hẹn ngăn ngừa 90% lây nhiễm Covid-19, không ít quỹ đầu tư tranh thủ thông tin này cùng với giá vàng đang ở mức cao để "xả hàng" chốt lời, kéo theo nhiều nhà đầu tư khác thoát khỏi thị trường làm cho giá vàng giảm sâu"- ông Khánh nói.



Tại Việt Nam, do giá vàng thế giới từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 9-11 đi lên nên giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 57 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 4,6 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)