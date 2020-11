Giá vàng chiều nay bật tăng trở lại

Chỉ sau ít giờ giao dịch, giá vàng trên thị trường thế giới đạt mức tăng quy đổi tương đương hơn 240 nghìn đồng mỗi lượng.



Giá vàng SJC lao dốc từng giờ, chỉ còn hơn 47 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ trong phiên giao dịch chiều nay. Ảnh: Hải Nguyễn





Không nằm ngoài các dự đoán, giá vàng trên thị trường thế giới đang có xu hướng đi lên rõ rệt trong phiên giao dịch chiều nay (ngày 2.11 theo giờ Việt Nam).



Cụ thể, giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức giá 1.886,9 USD/ounce, đạt mức tăng hơn 8 USD so với giá đóng cửa cuối tuần qua.



Như vậy, quy đổi theo tỉ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank vào cùng thời điểm, giá vàng thế giới hiện đạt mức tăng quy đổi tương đương 240 nghìn đồng mỗi lượng. Hiện tại, đà tăng của giá vàng thế giới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.



Diễn biến thực tế trên thị trường đang đi theo đúng những dự báo được các chuyên gia và nhà đầu tư đưa ra cuối tuần qua. Cụ thể trong cuộc khảo sát giá vàng tuần mới do Kitco thực hiện, đa số các chuyên gia phân tích dự báo vàng sẽ tăng.



Theo ông Kevin Rich, Cố vấn thị trường vàng toàn cầu của Xưởng đúc tiền xu Perth Mint của Australia cho biết sắp tới vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ để vàng tiếp tục đà tăng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bất kể kết quả như thế nào.



Ông cho hay các gói kích thích tài khóa được áp dụng ở Mỹ và trên toàn cầu trong thời gian tới, kết hợp với khoản nợ chính phủ khổng lồ sẽ gây áp lực lên rất nhiều đồng tiền, bao gồm cả đồng USD và từ đây sẽ tác động tới biến động của giá vàng trên thị trường.



Phản ứng với các biến động của thị trường thế giới, giá vàng trong nước vào chiều nay cũng có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, giá vàng miếng SJC hiện đang được giao dịch ở mức giá phổ biến 56,05 - 56,55 triệu đồng/lượng, nhích nhẹ 50 nghìn đồng mỗi lượng so với giá dịch buổi sáng.



Theo Lam Duy (LĐO)