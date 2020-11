Báo Singapore: Kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh hơn mong đợi

Trang propertyguru.com.sg của Singapore dẫn báo cáo của ngân hàng Maybank Kim Eng, trong đó nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế hiếm hoi trong ASEAN thoát khỏi nguy cơ suy thoái.



Kinh tế Việt Nam tươi sáng nhất ASEAN

Sản xuất hàng dệt may. (Nguồn: TTXVN)



Trang propertyguru.com.sg của Singapore dẫn báo cáo mới đây của ngân hàng lớn nhất Malaysia Maybank Kim Eng khẳng định Việt Nam và Singapore là hai nền kinh tế phục hồi theo mô hình chữ V, với tốc độ nhanh hơn nhiều so với mong đợi cũng như so với các nước trong khu vực.



Theo các chuyên gia kinh tế của Maybank, các yếu tố trong đó có các gói trợ cấp của chính phủ, lãi suất thấp, tiết kiệm hộ gia đình cao và chính sách làm việc tại nhà đã thúc đẩy quá trình phục hồi ở các nền kinh tế trên.



Maybank nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế hiếm hoi trong ASEAN thoát khỏi nguy cơ suy thoái. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) của Việt Nam tăng nhanh và mạnh mẽ hơn nhiều so với các nước trong khu vực.



Đối với Việt Nam, động lực phục hồi hình chữ "V" là nhờ xuất khẩu, bán lẻ và vận tải hàng hóa.



Trong khi đó, các yếu tố hỗ trợ nền kinh tế Singapore phục hồi nhanh hơn dự đoán là giao dịch bất động sản, hoạt động sản xuất và xuất khẩu chất bán dẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo TTXVN/Vietnam+