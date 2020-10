Vì sao Công an TP HCM bắt khẩn cấp giám đốc Công ty Năm Tài?

Mặc dù hai lô đất đã được thế chấp ngân hàng và không được các cơ quan chức năng cấp phép làm dự án nhưng Giám đốc Công ty Năm Tài đã lập bản vẽ, phân nền đem bán để lừa đảo.





Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tài (Giám đốc Công ty Kinh doanh nhà Năm Tài) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Công an TP HCM thông tin: Công ty Năm Tài thành lập vào năm 2017 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.



Với danh nghĩa là giám đốc và là người đại diện pháp luật, ông Nguyễn Văn Tài đã ký hợp đồng mua hai khu đất với tổng diện tích 11.000m2. Trong đó, ông Tài đứng tên một khu đất và khu còn lại do người khác đứng tên, các khu đất này đều được đem đi thế chấp ngân hàng để vay tiền.



Mặc dù đất đã thế chấp và không được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp nhận chủ trương cấp phép đầu tư dự án nhưng ông Tài đã cho người lập bản vẽ 119 nền đất với diện tích 70 m2 mỗi nền rồi quảng cáo bán đất.



Công ty Năm Tài đã giới thiệu, chuyển nhượng cho một đại gia bất động sản 17 nền với giá 58 tỉ đồng, nhận hơn 31 tỉ đồng. Ông Tài khai số tiền này để kinh doanh và tiêu xài việc riêng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.



Trước đó, cũng với hành vi tương tự, Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, quê Bình Phước) là Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bảng vẽ phân thành 193 nền đất để ký hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng. Với hành vi này, Hoàng Mạnh Cường đã thu tiền và chiếm đoạt 100 tỉ đồng.



Sau khi nhận đơn tố cáo của các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia.

