Nộp lệ phí trước bạ điện tử giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian

(GLO)- Nộp lệ phí trước bạ điện tử là chủ trương lớn của ngành Thuế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đây cũng được xem là giải pháp hữu hiệu trong quản lý và thu ngân sách nhà nước.





Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 1397/CT-HKDCN ngày 8-9-2020 về việc triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới người nộp thuế, tổ chức tập huấn nộp lệ phí trước bạ điện tử cho các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.



Thực hiện chủ trương đó, đầu tháng 10-2020, Chi cục Thuế TP. Pleiku đã tiên phong triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử. Đây là đơn vị có số thu lệ phí trước bạ lớn với số lượng hồ sơ giao dịch phát sinh hàng tháng cao nhất tỉnh. Theo đó, thay vì phải ôm hồ sơ, giấy tờ đi lại giữa các cơ quan để làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ, người nộp chỉ cần đến cơ quan Thuế thực hiện kê khai, nhận tin nhắn điện thoại thông báo mã hồ sơ, số lệ phí trước bạ từ Tổng cục Thuế để thực hiện nghĩa vụ thanh toán thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng Internet Banking của các ngân hàng thương mại.

Người dân nộp lệ phí trước bạ điện tử tại Chi cục Thuế TP. Pleiku. Ảnh: Sơn Ca



Người nộp lệ phí trước bạ qua Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ cần có tài khoản đã đăng ký trên hệ thống này và tài khoản đã được liên kết với tài khoản ngân hàng. Đối với người nộp lệ phí trước bạ qua các ngân hàng thương mại thì cần có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử (Internet Banking) tại một trong các ngân hàng: Vietcombank, VietinBank, Agribank, VPBank, MBBank, TPBank, BIDV.



Bắt đầu làm quen với phương thức này, anh Nguyễn Đức Thành-chủ cửa hàng xe máy Thành (345 Hùng Vương, TP. Pleiku) bày tỏ: “Nộp lệ phí trước bạ là nghĩa vụ của người mua xe. Tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng của chúng tôi đa phần là người dân tộc thiểu số hoặc cư trú ở các huyện nên sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại giữa các cơ quan để thực hiện thủ tục sang tên, nộp lệ phí trước bạ. Do vậy, khi khách hàng có yêu cầu thì cửa hàng sẽ làm giúp các thủ tục này. Tôi thấy phương thức này mới đầu hơi rắc rối vì vừa phải nộp tờ khai giấy, vừa thực hiện nộp lệ phí trên điện thoại di động có ứng dụng Internet Banking. Tuy nhiên khi đã quen dần thì cách làm này có tiện lợi là giúp người nộp lệ phí rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại”.



Trong giao dịch nộp lệ phí trước bạ hiện nay, số lượng hồ sơ lẻ do cá nhân tự thực hiện chiếm tỷ lệ rất thấp, còn lại hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đại lý kinh doanh ô tô, xe máy chủ động hỗ trợ nộp thay khách hàng và hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan.

Chị Lê Thị Thu Hằng-Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Hưng Nga (235A Lý Thái Tổ, TP. Pleiku) cho biết: “Tháng 9 vừa qua, Chi cục Thuế TP. Pleiku có tổ chức tập huấn cho bộ phận kế toán doanh nghiệp về lệ phí trước bạ điện tử. Mặc dù vậy, thời gian đầu thực hiện phương thức này cũng có một số chỗ còn lúng túng, chưa quen lắm. Tuy nhiên, theo tôi thấy ưu điểm ở đây là có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, có kết nối dữ liệu giữa cơ quan Thuế và Công an nên chỉ cần ngồi tại Công ty là có thể trích tiền từ tài khoản để nộp lệ phí trước bạ thay cho khách hàng, thời gian giải quyết hồ sơ cũng nhanh gọn hơn, bớt đi lại”.



Trung bình mỗi tháng, Chi cục Thuế TP. Pleiku giải quyết khoảng 350 hồ sơ ô tô và 1.600 hồ sơ xe máy, tương ứng với số thông báo giấy trình lãnh đạo ký duyệt và đưa cho người nộp thuế. Ông Võ Đình Tồn-Đội trưởng Đội Tuyên truyền hỗ trợ-Trước bạ và Thu khác-cho biết: “Hiện nay, người nộp thuế chỉ cần nộp tờ khai, cán bộ Thuế sẽ nhập thông tin dữ liệu và số điện thoại lên chương trình quản lý trước bạ. Trong vòng vài giây, Tổng cục Thuế sẽ gửi tin nhắn thông báo số lệ phí trước bạ, mã hồ sơ. Người nộp thuế chỉ cần truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc dùng Internet Banking để nộp. Sau khi thực hiện xong, sẽ có tin nhắn thông báo từ Tổng cục Thuế để người nộp thuế đến cơ quan Công an làm thủ tục đăng ký xe theo quy định. Với phương thức nộp lệ phí trước bạ điện tử, số lượng hồ sơ giấy ký duyệt giảm hẳn, người nộp thuế không cần ôm hồ sơ đi lại giữa các cơ quan liên quan để thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước”.



Trên thực tế, phương thức nộp lệ phí trước bạ điện tử đã giúp tiết kiệm chi phí đi lại lẫn thời gian cho người nộp thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, giảm bớt tiếp xúc gần giữa người nộp thuế và các đơn vị liên quan. Đồng thời, mọi dữ liệu thực hiện lệ phí trước bạ điện tử đều được liên thông giữa cơ quan Thuế, Ngân hàng, Công an.

Ông Trần Văn Thành-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế TP. Pleiku-nhấn mạnh: “Thành phố Pleiku có số thu lệ phí trước bạ cao nhất tỉnh. Đa phần hồ sơ giao dịch tập trung ở 25 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đại lý kinh doanh ô tô, xe máy hỗ trợ làm thay cho khách hàng. Việc vận hành nộp lệ phí trước bạ điện tử đã tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, là tiền đề tiến tới thực hiện kê khai lệ phí trước bạ điện tử sau này. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa từ khâu kê khai và nộp lệ phí trước bạ sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động cho cả người nộp thuế và cơ quan Thuế, nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu ngân sách nhà nước”.

SƠN CA