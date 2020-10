Không giao dịch, không nhận được mã OTP, tài khoản vẫn bị 'bốc hơi" 406 triệu đồng

Ngân hàng khẳng định hệ thống vẫn an toàn



Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 6-10, đại diện VCB cho hay đã tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng T.V.L. (TP.HCM) bị mất 406 triệu đồng trong tài khoản và cho hay đã làm việc trực tiếp 2 lần với khách, hướng dẫn trình báo công an để xác minh và truy bắt tội phạm.



VCB cho biết thêm theo kết quả rà soát dữ liệu giao dịch của khách hàng và thông tin từ cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn, ngân hàng này ghi nhận các giao dịch đã được thực hiện bởi đúng thông tin định danh của chủ tài khoản (tên tài khoản, mật khẩu và mã OTP).



Ngân hàng này cũng khẳng định hệ thống của mình vẫn an toàn, bảo mật. Chỉ khi tên truy cập, mật khẩu truy cập và mã OTP xác thực giao dịch được cung cấp đúng thì giao dịch mới được VCB xử lý. L.THANH