Giá vàng hôm nay 7-10: "Bay hơi" gần 1 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Chỉ sau một đêm, giá vàng đã bay hơi 35 USD/ounce, tương đương 981.000 đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay 5/10: Mở đầu tuần bứt phá, thời điểm tốt mua vàng

Dự báo, giá vàng SJC trong sáng 7-10 có thể giảm gần 1 triệu đồng lượng (Ảnh: THY THƠ)





Sau khi tăng 12 USD/ounce, giá vàng thế giới lúc 6 giờ ngày 7-10 (theo giờ Việt Nam) bất ngờ đảo chiều lao xuống 1.877 USD/ounce, giảm mạnh 35 USD/ounce so với cùng thời điểm của phiên giao dịch trước.



Trong phiên giao dịch ngày 6-10, nhiều thời điểm giá vàng chỉ biến động quanh mức 1.912 USD/ounce. Tuy nhiên, vào khoảng 19 giờ ngày 6-10 – thời điểm thị trường Mỹ bước vào giao dịch, giá vàng bắt đầu đi lên và đến 22 giờ cán mức 1.920 USD/ounce. Thế nhưng, tại mức giá này, giới đầu tư đột ngột bán tháo làm cho giá vàng giảm rất mạnh. Đến đầu ngày 7-10, giá vàng xuống còn 1.877 USD/ounce



Giá vàng giảm mạnh trong bối cảnh giới đầu tư ồ ạt bán vàng khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) – ông Jerome Powell tuyên bố các công cụ của FED có thể giúp hạn chế thiệt hại kinh tế từ đại dịch, mang lại sự hỗ trợ ổn định trong giai đoạn cấp bách nhất của cuộc khủng hoảng khi phần lớn nền kinh tế bị đóng cửa. Đồng thời, FED ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng và làm những gì có thể để hạn chế thiệt hại lâu dài hơn đối với nền kinh tế.



Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều. Giá cổ phiếu tại Mỹ giảm mạnh, còn cổ phiếu tại châu Âu, Nhật Bản thì "xanh" sàn; đồng USD suy yếu so với nhiều đồng tiền mạnh khác. Quốc hội Mỹ tiếp tục thảo luận gói hỗ trợ tài chính 2.200 tỉ USD để đối phó các tác động tiêu cực kinh tế từ Covid-19.



Trước đó, tại phiên giao dịch diễn ra từ ngày 5-10 đến rạng sáng 6-10, các đại gia vàng quốc tế giao dịch nhỏ giọt. Cụ thể, một số tổ chức tài chính chỉ mua vào 2,9 tấn vàng; riêng quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares không mua bán ounce vàng nào, sau khi đã bán 0,5 tấn vàng vào phiên giao dịch cuối tuần trước.



Tại Việt Nam, do sức mua không đáng kể, giá vàng thế giới tăng quá ít nên trong ngày 6-10, giá vàng SJC giảm từ 56,5 triệu đồng/lượng xuống 56,35 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn còn cao hơn giá vàng thế giới trên 3,7 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)