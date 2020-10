Giá vàng hôm nay 29-10: Đột ngột lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay 29-10, đồng loạt giảm mạnh ở thị trường trong nước. Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, vàng đang chịu áp lực giảm.



Giá vàng trong nước



Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 55,65 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 250.000 so với chốt phiên giao dịch ngày 27-10. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 500.000 đồng/lượng.



Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 55,75 – 56,10 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào vào giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 28.10. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI hiện ở mức 350.000 đồng/lượng



Giá vàng thế giới (tính theo giờ Việt Nam) giá vàng giao dịch ở mức 1.877 USD/ounce. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu, 1 USD = 23.270 VND, giá vàng thế giới tương đương 52,65 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC.



Dự báo giá vàng



Vàng giảm chủ yếu do nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới, trong đó có Châu Âu và Mỹ chuyển sang tình trạng hoảng loạn bán tháo. Tình trạng này đã khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải bán vàng để bù lỗ chứng khoán.



Vàng vốn đã rơi vào xu hướng giảm trong khoảng 2 tháng qua giờ thêm áp lực và dẫn tới tình trạng bán ồ ạt.



Mặt hàng kim loại quý giảm còn do đồng USD bất ngờ tăng mạnh khi đồng tiền này trở thành kênh trú bão trong bối cảnh các thị trường tài chính và hàng hóa chao đảo. Đại dịch COVID-19 diễn biến xấu với số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh trong những ngày qua.



Làn sóng bùng phát dịch COVID-19 gần đây đã khiến nhiều quốc gia, trong đó có các nước ở khu vực Châu Âu buộc phải tái áp đặt các biện pháp kiểm soát. Tại Mỹ, bang Illinois đã yêu cầu thành phố Chicago ngưng dịch vụ phục vụ ăn uống trong nhà.



Trên CNBC, nhà đầu tư lừng danh Mark Mobius cảnh báo, chỉ số chứng khoán tầm rộng của Mỹ S&P 500 đang tạo “đỉnh kép” trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Đây là một tín hiệu đáng ngại dành cho nhà đầu tư. Đỉnh kép là chỉ báo kỹ thuật báo hiệu về thị trường giá xuống, xảy ra khi giá tài sản lập hai đỉnh liên tục và giữa chúng chỉ là một đợt giảm vừa phải. Nếu giá sau đó xuống dưới ngưỡng hỗ trợ trong đợt giảm, “đỉnh kép” đã xuất hiện.



Nỗi lo ngại về cuộc bầu cử tại Mỹ cũng khiến đồng USD tăng giá. Giới đầu tư cũng chuẩn bị cho một kịch bản mà kết quả bầu cử có khả năng gây tranh cãi, mà hậu quả có thể dẫn đến giao dịch biến động trên thị trường.



Vàng bị bán tháo còn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng các biện pháp kích thích không có khả năng được thông qua trước cuộc bầu cử ngày 3.11 vì đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ vẫn còn cách biệt nhau về giá trị của gói các biện pháp kích thích.



Trong ngắn hạn, vàng đang chịu áp lực giảm vì những biến động của thị trường chứng khoán và đồng USD.



Tuy nhiên, về dài hạn, đa số các dự báo tích cực đối với vàng.



Trong một báo cáo mới nhất của mình, Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho rằng vàng sẽ không có nhiều biến động trong năm 2021 sau khi đã tăng mạnh trong năm nay. Vàng sẽ ở quanh ngưỡng 1.900 USD/ounce.

Phương Thảo (LĐO)

https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/gia-vang-hom-nay-2910-dot-ngot-lao-doc-khong-phanh-849684.ldo