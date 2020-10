Cổ phiếu hot nào chia cổ tức tiền mặt "khủng" lên tới 250% tuần tới?

Một doanh nhiệp kinh doanh đồ uống hiện đang đứng đầu danh sách top các doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất tuần tới với tỉ lệ 250%. Xếp thứ hai là doanh nghiệp mía đường với mức cổ tức bằng tiền lên tới 70%.





Trong tuần từ 19-23.10.2020, CTCP Vinacafé Biên Hòa (mã HOSE: VCF) là doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất.



Cụ thể, VCF công bố phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỉ lệ lên tới 250%/ mệnh giá bằng tiền mặt. Như vậy mỗi cổ phần VCF, cổ đông sẽ nhận được 25.000 đồng cổ tức. Với 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VCF sẽ chi ra hơn 664 tỉ đồng.

VCF công bố phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỉ lệ lên tới 250%/ mệnh giá bằng tiền mặt. Ảnh chụp màn hình.



VCF công bố phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỉ lệ lên tới 250%/ mệnh giá bằng tiền mặt. Ảnh chụp màn hình



VinaCafé Biên Hòa do đơn vị thành viên của Masan là Công ty TNHH MTV Masan Beverage (MSB) sở hữu lên tới 98,49%.



Giá cổ phiếu VCF tăng từ mức 207.800 đồng/cổ phiếu (ngày 1.10.2020) lên mức đỉnh 258.900 đồng/cổ phiếu (13.10). Sau đó cổ phiếu VCF đổ dốc xuống còn 247.000 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên cuối tuần qua.



Xếp thứ hai trong danh sách top các doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất tuần tới là Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (mã HNX: SLS). Cụ thể, doanh nghiệp này chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 70% cho cổ đông vào ngày 10.11.2020 tới đây. SLS dự tính chi ra gần 69 tỉ đồng để chi trả cổ tức đợt này.



Kết quả kinh doanh, năm 2019-2020 Mía đường Sơn La đạt 1.048 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 19,5% so với năm trước đó và vượt 23,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 89% lên trên 119 tỉ đồng và vượt 367% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.



SLS chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 70%. Ảnh chụp màn hình



Giá cổ phiếu SLS vào cuối phiên 16.10.2020 đã tăng gần 84% so với đầu năm, lên mức 78.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 10,102 cổ phiếu/ngày



Ba doanh nghiệp có mức trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 15% là Công ty cổ phần Hoá An (mã HoSE: DHA), Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 (mã HNX: TA9) và Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động (mã HoSE: MWG).



DHA thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức với tỉ lệ 15%. Ảnh chụp màn hình



DHA thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức với tỉ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Với 14,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi ra trong đợt này là 22 tỉ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 22.10 và thời gian thanh toán dự kiến vào 12.11. Năm 2019, công ty trả cổ tức tiền mặt 30%.



Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (mã HoSE: MWG) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019 với tỉ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Với gần 453 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty dự chi là 679 tỉ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 20.10 và thời gian thanh toán dự kiến 30.10.



MWG chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 15%. Ảnh chụp màn hình



Ngoài ra, MWG vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh thêm 3.000 tỉ đồng trong năm 2020, từ nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận chưa phân phối. Bách Hóa Xanh vẫn đang là động lực tăng trưởng chính cho MWG.



Các mã cổ phiếu chia cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 12% còn có Công ty CP Địa ốc 11 (mã HNX: D11), Công ty CP Nước khoáng Quảng Ninh (Mã UpCOM: QHW).



Ba doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 10% trong tuần tới gồm có CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 (mã UpCOM: HD8), Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã HOSE: CII), Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (mã UpCOM: PVP).



https://laodong.vn/kinh-te/co-phieu-hot-nao-chia-co-tuc-tien-mat-khung-len-toi-250-tuan-toi-846657.ldo

Theo TRÀ MY (LĐO)