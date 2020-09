Giá vàng hôm nay 26-9: Đột ngột đi xuống, giới đầu tư bán thêm 5 tấn vàng

Chỉ sau 1 phiên đi lên, thị trường vàng lại đột ngột đi xuống. Lúc 6 giờ ngày 26-9, (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại mức 1.862 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước là 1.871 USD/ounce.



Trong sáng 26-9, nhiều khả năng giá vàng SJC biến động không nhiều so với hôm trước ( Ảnh: THY THƠ)



Trước đó, trong ngày 25-9, giá vàng đã cố gắng trồi lên nhưng vẫn không vượt qua ngưỡng 1.875 USD/ounce, đành phải chấp nhận rớt về 1.854 USD/ounce. Sau đó, giá vàng lại tiến lên 1.860 USD/ounce rồi giao dịch xung quanh mức giá này cho đến đầu ngày 26-9.



Giá vàng đột ngột đi xuống khi Ngân hàng Trung ương châu Âu bất ngờ tung ra thêm 174,5 tỉ euro (203 tỉ USD) nhằm tiếp tục thúc đẩy các ngân hàng thương mại tăng cường cho vay khi nền kinh tế đang bị tổn thương do đại dịch Covid-19; USD còn "dồi dào phong độ" so với nhiều đồng tiền khác.



Đặc biệt, giới đầu tư tiếp tục bán vàng nhiều hơn mua là nguyên nhân chính làm cho giá vàng "bay hơi". Đơn cử, trong phiên giao dịch kéo dài từ đêm 24 đến rạng sáng 25-9, một số quỹ đầu tư vàng đã bán thêm 5 tấn, sau khi đã bán gần 19 tấn vào phiên giao dịch trước.



Đề cập xu hướng của thị trường, giới phân tích cho rằng giá vàng đang ở giai đoạn nhạy cảm, có thể thúc đẩy động thái bán ra hoặc mua vào của nhà đầu tư khi giá giảm. Nhiều tháng trước, các quỹ đầu tư cỡ lớn đã ồ ạt mua vàng và đến thời điểm tạm dừng nắm giữ vàng. Nếu giá vàng tiếp tục suy yếu, họ sẽ nhanh chóng bán ra.



Do giá vàng thế giới trong ngày 25-9 lên xuống thất thường nên trong ngày này, giá vàng nước ta bay nhảy liên tục. Giá vàng SJC có thời điểm tăng 100.000 đồng/lượng, sau đó giảm nhẹ rồi bất ngờ tăng trả lại thêm 100.000 đồng/lượng và đến cuối ngày giao dịch tại mức giá 55,65 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 1,5 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)