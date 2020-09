Giá vàng hôm nay 17.9: Sau lập đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại, vàng lao dốc

Giá vàng hôm nay 17.9, thị trường trong nước và thế giới điều chỉnh giảm sau lần lập đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại hồi tháng 8. Tuy nhiên, mức giảm không sâu và đây là tín hiệu cho thấy mặt hàng kim loại quý có thể bứt phá đi lên bất cứ lúc nào.





Giá vàng trong nước trong phiên giao dịch lúc 9h sáng nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 56,10 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 56,60 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 16.9. Chênh lệch giá bán vẫn đang cao hơn giá mua 500.000 đồng/lượng.



Tương tự với vàng SJC, cùng thời điểm sáng 17.9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra là 56,20 – 56,55 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 16.9. Chênh lệch giá mua – bán vàng vẫn duy trì ở mức 350.000 đồng/lượng.





Giá vàng hôm nay 17.9. Ảnh minh hoạ: TTXVN.



Giá vàng thế giới (Tính theo giờ Việt Nam) giao ngay quanh ngưỡng 1.957,2 USD/ounce, giảm 7,8 USD/ounce. Theo tỷ giá USD tại Vietcombank (1 USD = 23.270 VND), giá vàng thế giới tương đương 54,87 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,73 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC.



Nhận định giá vàng



Trong một dự báo vừa được đưa ra, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng, suy thoái toàn cầu trong năm nay sẽ không sâu như dự kiến nhưng sự phục hồi trong năm tới cũng sẽ khiêm tốn hơn so với dự báo.



Theo dự báo mới nhất, OECD cho rằng GDP toàn cầu sẽ giảm 4,5% trong năm 2020 và quay trở lại tăng trưởng khoảng 5% vào năm 2021.



Sau khi lập đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại, thị trường vàng gần đây đã điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, mức giảm không sâu và đây là tín hiệu cho thấy mặt hàng kim loại quý có thể bứt phá đi lên bất cứ lúc nào.



Với những động thái bơm tiền của Fed, nhiều khả năng vàng sẽ thử lại ngưỡng 2.000 USD/ounce nếu vượt lên trên ngưỡng kháng cự quan trọng 1.973 USD/ounce. Theo khảo sát của Empire State, về dài hạn, vàng được dự báo vẫn hướng đến ngưỡng tâm lý chủ chốt là 2.000 USD/ounce.



Những động thái chính sách mới của Fed có thể kích hoạt một đợt bán tháo mới đối với đồng USD của Mỹ và qua đó mang lại lợi ích cho vàng.



Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang bắt đầu một đợt tăng giá mới, hướng tới mục tiêu 2.250 USD/ounce hoặc cao hơn.



Vàng được dự báo tăng giá còn do những rủi ro trên thị trường chứng khoán Mỹ và căng thẳng địa chính trị giữa Iran và Mỹ cùng với căng thẳng nhiều mặt giữa Mỹ và Trung Quốc.



Theo PHƯƠNG THẢO (LĐO)