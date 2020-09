Dự trữ ngoại hối cao chưa từng có: 92 tỉ USD

Sau 8 tháng, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng thêm 12 tỉ USD lên mốc kỷ lục mới: 92 tỉ USD và có khả năng dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ cán mốc 100 tỉ USD cuối năm nay.



Con số kỷ lục về kiều hối trên mới được Chính phủ công bố.



Dự trữ ngoại hối đã tăng liên tục thời gian qua. Kết thúc năm 2017, dự trữ ngoại hối mới ở mức 51,5 tỉ USD. Đến tháng 1-2020, dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỉ USD và đến nay ở mức 92 tỉ USD.



Như vậy trong vòng chưa đầy ba năm, Ngân hàng Nhà nước đã mua thêm được 40,5 tỉ USD để tăng dự trữ ngoại hối.



Nếu đạt con số 100 tỉ USD vào cuối năm nay thì dự trữ ngoại hối đã tăng gần gấp đôi sau 3 năm.



Theo ước tính của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại tháng 8 thặng dư khoảng 2,5 tỉ USD và lũy kế 8 tháng thặng dư 10,93 tỉ USD. Chính nguồn cung ngoại tệ dồi dào đã giúp Ngân hàng Nhà nước liên tục mua vào lượng lớn ngoại tệ trong suốt những tháng đầu năm.



Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại các ngân hàng thương mại, hai tháng qua, bất kể cơn sốt giá vàng, tỉ giá USD khá ổn định.



Tại Vietcombank, giá bán USD gần hai tháng qua chốt chặn ở mức 23.270 đồng/USD. Còn giá mua USD ở mức 23.060 đồng/USD. Còn tại Eximbank, giá bán USD còn thấp hơn, ở mức 23.250 đồng/USD, mua vào 23.080 đồng/USD.



Công ty chứng khoán SSI cho rằng thời gian qua USD chịu áp lực giảm giá trên thị trường quốc tế và tháng 8 thường là cao điểm xuất khẩu của Việt Nam nên cung cầu ngoại tệ trong nước vẫn thuận lợi. Dự báo tỉ giá dự kiến tiếp tục đi ngang trong thời gian tới.



Còn theo Viện Nghiên cứu và đào tạo BIDV, đến ngày 31-8 tỉ giá giao dịch liên ngân hàng ở mức 23.175 đồng/USD, chỉ tăng nhẹ 0,01% so với đầu năm. Trong khi đó, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hằng ngày cũng chỉ tăng 0,19% so với đầu năm.



Viện Nghiên cứu và đào tạo BIDV dự báo với việc dự trữ ngoại hối ngày càng tăng, cung cầu ngoại tệ thuận lợi, dự kiến đến cuối năm 2020 tỉ giá VND/USD chỉ tăng 0,5-1% so với đầu năm, dao động quanh mức 23.288 - 23.515 đồng/USD.

