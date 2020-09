Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành tại hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9-2020 diễn ra ngày 1-9.





Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”



Trong tháng 8, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” về phòng-chống dịch Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế. Nhờ đó, tình hình kinh tế của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh đã gieo trồng 203.440 ha cây trồng các loại (đạt 97,1% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019). Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tháng 8 ước thực hiện 1.876 tỷ đồng, tính chung 8 tháng đạt 13.113 tỷ đồng (bằng 57,22% kế hoạch, tăng 0,13% so với cùng kỳ năm 2019).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tính chung 8 tháng đạt 44.451 tỷ đồng (bằng 55,56% kế hoạch, tăng 2,03% so với cùng kỳ năm 2019). Thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 ước đạt 329,55 tỷ đồng, tính chung 8 tháng đạt 2.759 tỷ đồng (bằng 60,37% dự toán Trung ương giao, bằng 53,02% dự toán HĐND tỉnh giao).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung



Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành, tính đến ngày 20-8, khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 2.100 tỷ đồng, giải ngân gần 1.900 tỷ đồng (bằng 51,9% kế hoạch). Trong 8 tháng qua, toàn tỉnh có 740 doanh nghiệp và 180 đơn vị trực thuộc thành lập với tổng vốn đăng ký 5.885 tỷ đồng). Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án. Trong 8 tháng, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đăng ký 12.300 tỷ đồng.



Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các địa phương hoàn tất thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn để sớm hoàn thành các dự án theo quy định; kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020; tổ chức thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của thị xã Ayun Pa.

Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: “Thời gian qua, ngành cũng đã thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khẩn trương hoàn thành Đề án thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về bảo tồn và phát triển cây dược liệu, phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả, xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao tại cánh đồng xã An Phú (TP. Pleiku) và xã Glar (huyện Đak Đoa), đề án các khu-cụm nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác trồng rừng năm 2020”.



Về lĩnh vực y tế, tính đến ngày 24-8, toàn tỉnh có 35 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu (trong đó 1 trường hợp tử vong; 32 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện; 2 trường hợp đang điều trị). Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị y tế trong toàn tỉnh đã tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh. Từ ngày 2-2 đến 24-8, toàn tỉnh có 13.313 trường hợp cách ly y tế; 9.695 trường hợp cách ly đã qua 14 ngày; có 3.914 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm (không có mẫu nào dương tính).

Bên cạnh đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,53% (tăng 6,91% so với kỳ thi năm 2019). Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với các cấp học; xây dựng kịch bản chuẩn bị năm học mới trong tình hình dịch Covid-19.



Ngoài ra, 8 tháng qua, các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, thông tin-truyền thông, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…



Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020



Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đề ra những giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Bàn về các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách, bà Trần Thị Huệ-Phó Giám đốc Sở Tài chính-nêu rõ: Thu ngân sách trên địa bàn tính chung 8 tháng giảm 7,41% so với cùng kỳ năm 2019. Trong những tháng còn lại của năm 2020, Sở Tài chính cùng các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước một cách chủ động, tích cực; xây dựng các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Đối với một số đơn vị thu ngân sách chưa đạt trong thời gian qua cần nhanh chóng tháo gỡ khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Dung



Trên thực tế, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh. Trong 8 tháng qua, lượng khách du lịch đến tỉnh giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-thông tin: “Sở đã chỉ đạo tạm dừng, lùi thời gian tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và các giải quốc gia mà tỉnh đăng cai năm 2020. Sở và các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; quản lý tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật bên cạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định phòng-chống dịch Covid-19; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dựng hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo; xây dựng kế hoạch phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021-2025; triển khai các biện pháp hồi phục và phát triển du lịch sau dịch Covid-19”.



Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, nhất là ở cấp cơ sở chưa triển khai quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Dự lường những khó khăn khi chỉ còn 4 tháng là kết thúc năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

“Chúng ta cần rà soát những nhiệm vụ nào đến nay chưa đạt, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để quyết tâm đẩy mạnh thực hiện. Thời gian từ nay tới hết năm không còn nhiều, các sở, ban, ngành, địa phương cần chung tay phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xử lý dứt điểm tình trạng sâu bệnh trên các loại cây trồng; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại các vùng đất thường xuyên bị hạn; đẩy nhanh kế hoạch trồng rừng năm 2020 gắn với việc rà soát diện tích rừng trồng các năm trước. Tập trung phát triển năng lượng tái tạo gắn với công tác quản lý, nhất là đối với các dự án điện mặt trời áp mái nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân sách và khai thác có hiệu quả các nguồn thu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, ngành cần tập trung triển khai thực hiện: “Tôi đề nghị các sở, ngành lưu tâm về đầu tư công, triển khai các dự án đầu tư của các doanh nghiệp; nhanh chóng tháo gỡ các rào cản, các vướng mắc, đừng để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Song song với đó là tập trung giải ngân vốn đầu tư. Tôi cho rằng, đầu tư công là một trong những giải pháp để giải quyết việc làm, giải quyết vấn đề thất nghiệp, thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế… Sau cùng là vấn đề kích cầu trong nước và tháo gỡ các rào cản, ách tắc để thúc đẩy xuất khẩu cũng cần được quan tâm thực hiện”.



Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh; đảm bảo các điều kiện tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới và triển khai kế hoạch năm học 2020-2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Các sở, ngành phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X, lễ công bố quyết định công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh và đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

TRẦN DUNG