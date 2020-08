Người giữ vàng lại 'đau tim'

Giá vàng thế giới đã rơi từ mức 1.980 USD/ounce xuống dưới 1.920 USD/ounce sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell trước khi bật tăng trở lại vào hôm nay, 28-8.



Giá vàng thế giới những ngày gần đây liên tục lập lại kịch bản bật tăng rồi giảm mạnh ngay sau đó. Ảnh minh hoạ giao dịch vàng miếng tại Công ty PNJ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG



Trưa nay, 28-8, giá vàng thế giới ở mức 1.940,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 54,45 triệu đồng/lượng.



Dù mức giá vàng thế giới thời điểm hiện tại tương đương với mức giá ngay hôm qua, tuy nhiên giá bán vàng miếng SJC lại tăng thêm 300.000 đồng/lượng, lên mức 56,45 triệu đồng/lượng.



Mức giá này cũng cao hơn 2 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi.



Trong khi đó Công ty PNJ cũng tăng giá bán vàng miếng SJC thêm 200.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, lên mức 56,3 triệu đồng/lượng, mua vào 55,5 triệu đồng/lượng.



Tiệm vàng Mi Hồng cũng tăng giá bán vàng miếng lên mức 56,35 triệu đồng/lượng.



Chênh lệch giá mua - bán vàng tại Công ty SJC vẫn ở mức cao: 950.000 đồng/lượng trong khi chênh lệch tại PNJ là 800.000 đồng/lượng, còn tại tiệm vàng Mi Hồng chênh lệch 500.000 đồng/lượng.



Giá vàng thế giới biến động mạnh sau khi Chủ tịch FED cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tìm cách để đạt tỉ lệ lạm phát trung bình hàng năm là 2%. Như vậy đồng nghĩa với việc FED tiếp tục giữ chính sách tiền tệ nới lỏng thêm một thời gian nữa.



Ban đầu giá vàng đã tăng đột biến dựa trên ý tưởng lạm phát linh hoạt 2% và lãi suất được giữ ở mức tiệm cận 0% trong thời gian dài hơn. Nhưng sau đó thị trường bắt đầu điều chỉnh khi khi nhà đầu tư chưa thoả mãn với những thông tin mà FED đưa ra. Giá vàng thế giới đã từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu trước khi hồi phục nhẹ trở lại.



Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giao dịch vẫn rất ảm đạm do mức giá vàng hiện nay chưa thoả mãn kỳ vọng của cả người mua lẫn người bán. Về phía người bán đang mong muốn mức giá cao hơn trong khi người mua lại mong giá vàng giảm về ngưỡng 50 triệu đồng/lượng để "xuống tiền".

Theo A.HỒNG (TTO)