Giá vàng lội ngược dòng bất thành

Tăng vượt mức 1.960 USD/ounce vào đêm qua, nhưng trái với kỳ vọng, giá vàng thế giới đã nhanh chóng đảo chiều và chỉ còn 1.934,7 USD/ounce vào hôm nay 25-8.



Ai đẩy giá vàng lên cao rồi "đạp" xuống thấp?

Giá vàng thế giới lội ngược dòng bất thành là do áp lực bán xuất hiện khi đà tăng của giá vàng thế giới yếu dần và đồng đôla tăng giá trở lại.



Theo một số chuyên gia, sau đợt tăng lịch sử vừa qua, giá vàng thế giới đã bước vào giai đoạn củng cố cần thiết và cần một đợt điều chỉnh trước khi tăng trở lại.



Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới chỉ còn tương đương 54,28 triệu đồng/lượng.



Hôm nay các công ty vàng trong nước cũng nhanh chóng giảm giá bán vàng miếng. Công ty SJC đưa giá bán vàng miếng về mức 56,2 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.



Trong khi đó Công ty PNJ niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 56 triệu đồng/lượng, mua vào 55,5 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng PNJ, nhẫn trơn PNJ, miếng vàng 24K Phúc, Tài, Lộc được niêm yết ở mức 54 triệu đồng/lượng.



Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, do giá vàng thế giới hai ngày gần đây khá ổn định, các công ty vàng có xu hướng thu hẹp giá mua - bán vàng, phổ biến còn 500.000 đồng/lượng. Riêng tại Công ty SJC, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng vẫn ở mức 1,05 triệu đồng/lượng.



Với mức giá bán hiện nay, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 1,95 triệu đồng/lượng.



Thời gian qua giá vàng tăng phi mã cũng khiến cho mảng kinh doanh vàng miếng tại các công ty vàng hồi sinh trở lại, đặc biệt trong tháng 7 vừa qua. Công ty PNJ cho biết doanh thu thuần tháng 7 tăng 10%, lên 1.307 tỉ đồng.



Doanh thu vàng miếng tại PNJ tiếp tục tăng 59% trong tháng 7 nhờ hiệu ứng giá vàng tăng. Nhờ đó, mảng kinh doanh vàng miếng góp đến 23,7% trong doanh thu thuần.



Tại Công ty SJC, giao dịch vàng miếng những năm gần đây hầu như chỉ sôi động vào dịp Thần Tài, nhưng từ cuối tháng 6 đến nay lượng người đến mua bán tăng liên tục, nhất là ở những thời điểm thị trường nóng sốt.

