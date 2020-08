Sau khi đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử, phiên giao dịch đầu tuần ngày 3/8, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt chững lại. Cùng với đó, giá USD đang rơi vào chuỗi ngày giảm giá liên tiếp.



Đầu tuần, giá vàng và USD đồng loạt chững lại. ảnh minh họa



Trên thị trường vàng trong nước, ngày 3/8, công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức giá 56,6 -57,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.



Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, niêm yết vàng miếng ở mức 56,4– 57,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.



Đầu giờ sáng ngày 3/8, (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.974 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.



Trên thị trường tiền tệ, sáng 3/8, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD ở mức 23.207 VND. Mức giá này giảm 6 đồng/USD so với phiên giao dịch hôm qua.



Tại các ngân hàng thương mại, giá giao dịch USD có xu hướng chững lại so với các phiên giao dịch trước đó.



Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank (hội sở chính), giá USD được niêm yết với mức 23.060-23.270 đồng/USD. Mức giá này giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.



Ngân hàng Tiên Phong niêm yết giá USD ở mức 23.066-23.263 đồng/USD. Mức giá này giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.



