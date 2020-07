Vàng vọt lên hơn 54 triệu đồng/lượng

Chiều ngày 23.7, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 820.000 đồng/lượng so với sáng cùng ngày, vượt mức 54 triệu đồng/lượng.

Vàng tăng mạnh, USD giảm ẢNH: NGỌC THẠCH Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vàng miếng SJC lên 53,1 triệu đồng/lượng, bán ra 54,2 – 54,22 triệu đồng/lượng. Eximbank thay đổi giá vàng miếng SJC liên tục 23 lần từ sáng đến 14 giờ cùng ngày, mua vào lên 53,3 triệu đồng/lượng, bán ra 54,1 triệu đồng/lượng… Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Chênh lệch giá mua – bán vàng miếng SJC tăng lên 1,1 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC đang được “thổi” lên cao hơn các loại vàng khác 1,6 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 chỉ với giá 51,75 triệu đồng/lượng, bán ra 52,55 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nguyên liệu trên thị trường ở mức 51,86 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 51,98 triệu đồng/lượng.

Tốc độ tăng giá của vàng trong nước nhanh hơn so với giá thế giới dẫn đến vàng SJC cao hơn thế giới 1,45 triệu đồng/lượng, đây là mức chênh lệch cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Giá vàng thế giới chiều 23.7 tăng 10 USD/ounce so với buổi sáng, lên 1.878 USD/ounce. Vàng được hỗ trợ tăng giá khi USD giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,06 điểm so với sáng cùng ngày, còn 94,96 điểm.

Kim loại quý đang tiến dần đến mức giá kỷ lục đạt được cách đây 9 năm ở 1.923 USD/ounce. Các nhà đầu tư vẫn đổ dòng tiền vào vàng, Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR vừa thực hiện mua thêm 5,26 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ lên 1.225,01 tấn.

Ông Huỳnh Trung Khánh - Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam - cho biết nhu cầu vàng vật chất trên thế giới giảm khoảng 30 – 40% trong 6 tháng đầu năm, trong khi đó nhu cầu đầu tư vàng tài khoản gia tăng. Tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng tác động đến tâm lý nhà đầu tư rằng kinh tế khó có thể phục hồi. Điều này đồng nghĩa các nước sẽ phải tiếp tục duy trì gói kích thích kinh tế khổng lồ. Giá vàng trong nước liên tục xác lập các mức kỷ lục nhưng người dân mua vàng thời điểm này cần cân nhắc rủi ro cao khi giá SJC đã cao hơn thế giới hơn 1 triệu đồng/lượng.

Theo Thanh Xuân (Thanh Niên)