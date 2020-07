Nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của tỉnh Gia Lai thực hiện 2.048 tỷ đồng, đạt 44,8% dự toán Bộ Tài chính và đạt 39,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Do đó, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi các ngành liên quan nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo dự toán thu ngân sách năm 2020.





Tổng nguồn thu giảm



Nhìn tổng thể bức tranh thu ngân sách tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 có thể thấy, cả 3 nguồn thu chính đều giảm. Trong đó, thu do cơ quan Tài chính quản lý ước đạt 76,1 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ hoạt động xuất-nhập khẩu do cơ quan Hải quan quản lý ước đạt 3,9 tỷ đồng, bằng 13% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, giảm tới 86,3% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu nội địa do cơ quan Thuế quản lý chiếm tỷ trọng lớn nhất, ước thực hiện 1.975,2 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 39,7% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân một phần do thời tiết nắng nóng kéo dài nên các công ty thủy điện sản xuất đạt thấp; dịch Covid-19 đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, một số đơn vị, tổ chức cá nhân; nhu cầu giao dịch lẫn sức tiêu thụ hàng hóa, chuyển nhượng bất động sản trên thị trường giảm mạnh...

Cục Thuế tỉnh tăng cường giám sát hồ sơ khai thuế để đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước. Ảnh: Đ.T





Trong bức tranh ảm đạm đó, chỉ có 4/11 đơn vị của ngành Thuế tỉnh thu ngân sách đạt và vượt trên 50% dự toán, có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là: Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro, Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa, Chi cục Thuế Krông Pa, Chi cục Thuế Chư Prông. Các đơn vị còn lại có tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp do nguồn thu từ đất không đạt tiến độ.

Ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho biết: “Nếu trừ tiền sử dụng đất, thu cân đối ngân sách của Chư Pưh đã thực hiện được 8,5 tỷ đồng/12 tỷ đồng, đạt 71% dự toán tỉnh giao. Đối với tiền sử dụng đất, dự toán tỉnh giao thực hiện 23 tỷ đồng, huyện giao phấn đấu 28 tỷ đồng, nhưng qua 6 tháng đầu năm mới thu được 970 triệu đồng. Hiện nay, huyện đang tập trung làm thủ tục đấu giá đất dự án chợ Chư Pưh, dự kiến thu hơn 10 tỷ đồng”.

Tương tự, ông Cao Việt Lĩnh-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Pah-thông tin: “Về thu cân đối ngân sách của huyện đạt gần 47% so với dự toán tỉnh giao. Về kết quả tổng thu ngân sách thực hiện gần 13 tỷ đồng, giảm gần 62% so với cùng kỳ năm ngoái do huyện chưa tổ chức đấu giá đất”.



Bên cạnh đó, một số quy định mới về thuế cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.



Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020



Ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính-cho biết: Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020, Sở Tài chính và các sở, ngành chức năng đã tham mưu giúp UBND tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo quỹ đất gắn với công tác đấu giá đất, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thu hút các nhà đầu tư, các dự án mới để tạo nguồn thu lâu dài cho ngân sách.

“Cùng với đó, ngành sẽ kịp thời nắm bắt tình hình để khai thác các nguồn thu phát sinh mới, chú trọng công tác thu hồi nợ thuế. Bên cạnh đó, sớm đưa các công trình vốn đầu tư công vào sử dụng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”-ông Dũng nhấn mạnh.



Đối với ngành Thuế, ông Trần Quang Thành-Phó Cục trưởng Cục Thuế-cho hay: “Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, nhất là đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm để đôn đốc nộp ngay vào ngân sách các khoản thuế phát sinh; bám sát nhiệm vụ thu để khai thác các nguồn thu khác nhằm bù đắp các khoản giảm thu”.

Bên cạnh đó, theo ông Thành, Cục Thuế sẽ phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cung cấp thông tin dự án đầu tư mới, dự án xây dựng cơ bản, mỏ tài nguyên khoáng sản được cấp phép, dự án giao đất, đấu giá đất để đôn đốc các ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng, nhà đầu tư thực hiện kê khai và nộp thuế kịp thời, đúng quy định.

SƠN CA