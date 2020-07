Giá vàng hôm nay 31/7 chờ đón mốc kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 31/7 tăng do nhu cầu với đồng USD không còn khi USD giảm xuống mức thấp nhất hai năm qua. Đồng USD giảm giữa lúc các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể thay đổi chính sách hỗ trợ nền kinh tế nước này.





Mở cửa phiên giao dịch ngày 31/7 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay đang được giao dịch ở mức 1.959 USD/ounce. Giá vàng hiện cao hơn khoảng 28,8% (438 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 2,1 triệu đồng so với giá vàng trong nước.

Tăng giảm khó lường



Liên tiếp trong những ngày qua, giá vàng thế giới liên tục bị xô đổ kỷ lục. Sự kết hợp giữa căng thẳng leo thang Mỹ-Trung Quốc, những lo ngại kéo dài về tác động kinh tế của Covid-19 dường như đã tiếp thêm “nhiên liệu” cho đà tăng giá của vàng và nhiều nhà phân tích nhận định đà tăng này chưa thể tiêu tan ngay trong thời gian tới.



Vào ngày 8/7, giá vàng thế giới đã vượt mức 1.800 USD/ounce lần đầu tiên kể từ năm 2011. Đến đầu tuần này, giá vàng đã vượt mức giá kỷ lục thiết lập hồi tháng 9-2011 ở mức hơn 1.900 USD/ ounce. Cụ thể, trong ngày 27/7, giá vàng thế giới đã lập kỷ lục mới khi chạm mức 1.935,90 USD/ounce trong lúc giới đầu tư vẫn tiếp tục đổ xô đi mua kim loại quý này.



Tuy nhiên cho đến nay các chuyên gia vẫn chia sẻ về một cảm giác không ổn định nếu các nhà đầu tư tham gia vào thị trường vàng trong lúc này. Bởi trên thực tế, sau khi gần chạm ngưỡng 2.000 USD/ounce thì vào trưa ngày 28/7, thị trường vàng thế giới đã xuất hiện dấu hiệu đảo chiều khi chỉ trong thời gian ngắn đã rơi từ mức đỉnh 1.982 USD/ounce xuống dưới ngưỡng 1.940 USD/ounce.



Dù đã dự báo giá vàng thế giới sẽ có bước điều chỉnh do tăng quá nhanh trong thời gian qua nhưng cú đảo chiều bất ngờ này cũng đã khiến nhiều người bất ngờ khi bị bốc hơi hơn 40 USD/ounce chỉ trong vài phút. Sau đó đến 11h30 ngày 28/7, giá vàng lại bật trở lại ngưỡng 1.942,7/ounce.





Giá vàng hôm nay tiếp tục xu hướng tăng



Đến phiên giao dịch ngày 29/7, giá vàng giao ngay đã tăng 0,5% lên 1.969,16 USD/ounce so với một ngày trước đó. Giá vàng kỳ hạn giao tại Mỹ cũng tăng 0,5% lên 1.953,4 USD/ounce sau khi Fed cam kết sẽ duy trì lãi suất gần mức 0% do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh đã làm giảm hy vọng về sự phục hồi kinh tế.



Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng ngân hàng trung ương này sẽ sử dụng tất cả các công cụ để hỗ trợ nền kinh tế cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra. Vàng, vốn tăng hơn 28% giá trị từ đầu năm đến này, đã được “tiếp sức” bởi đồng USD yếu, tình hình dịch bệnh xấu đi và khả năng có thêm nhiều biện pháp kích thích.



Tiếp đó, giá vàng giảm trong phiên giao dịch 30/7, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cam kết hỗ trợ nền kinh tế bị tàn phá bởi dịch Covid-19, khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản mang tính rủi ro.



Diễn biến trên là minh chứng rõ ràng cho thấy thị trường vàng vẫn đang biến động khó lường trước diễn biến phức tạp của thị trường tài chính tiền tệ toàn cầu. Các nhà đầu tư, nhất là ở thị trường nội địa, cần thận trọng để tránh rủi ro. Sự nóng vội của các nhà đầu tư và người dân có thể sẽ gây ra các thiệt hại cho bản thân và nền kinh tế, bởi giá vàng có thể lao dốc không phanh sau đó.

Chờ đón đỉnh cao lịch sử



Theo đánh giá của các tổ chức đầu tư vàng quốc tế, vàng liên tục chạm các mức giá kỷ lục là do các nhà đầu tư lo lắng về các vấn đề như đại dịch Covid-19, cũng như căng thẳng Mỹ-Trung đã đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.



Điều này cũng không khó hiểu trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng nới lỏng tiền tệ, thâm hụt tài khoản tăng đột biến; tình hình kinh tế thế giới chưa mấy khả quan, nhiều quốc gia tiếp tục tung ra các gói kích thích kinh tế... là những yếu tố tiếp tục thúc đẩy vàng tăng giá.



Thêm một nguyên nhân khác, đó là nhu cầu với đồng USD không còn khi USD giảm xuống mức thấp nhất hai năm qua giữa lúc các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể thay đổi chính sách hỗ trợ nền kinh tế nước này.



Các yếu tố trên khi kết hợp với nhau đã gây ra mối lo ngại trong giới tài chính, rằng lạm phát có thể chiếm lĩnh ở nhiều nước phát triển. Trong khi lãi suất ở nhiều quốc gia bằng 0 hoặc gần bằng 0, thì vàng là phương tiện hấp dẫn vì không phải lo lắng về việc không nhận được lãi từ vàng.



Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch ngày 31/7, giá vàng SJC được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 56,40 - 57,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).



Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 56,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,80triệu đồng/lượng (bán ra).



Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 56,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 56,20 - 57,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).





http://https://etime.danviet.vn/gia-vang-hom-nay-31-7-cho-don-moc-ky-luc-moi-20200731062026464.htm

Theo QUANG DÂN (Dân Việt)