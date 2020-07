Giá vàng đang tăng trở lại sau động thái chốt lời

Hạ nhiệt do động thái chốt lời của giới đầu tư, giá vàng thế giới bắt đầu tăng trở lại khi giao dịch vào chiều nay.





Giá vàng miếng SJC vào chiều nay đang được điều chỉnh tăng trở lại. Ảnh: Hải Nguyễn





Đóng cửa phiên giao dịch vào đầu giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giảm mạnh xuống còn 1.770,3 USD/ounce sau khi tăng chóng mặt lên ngưỡng 1.790 USD/ounce, mức giá cao nhất từng được ghi nhận trong vòng 8,5 năm qua.



Theo đánh giá của các tổ chức đầu tư vàng quốc tế, giá vàng thế giới hạ nhiệt từ đỉnh cao 8,5 năm do áp lực chốt lời gia tăng và nước Mỹ công bố có gần 2,4 triệu công việc khu vực tư nhân được tạo ra trong tháng 6.2020.



Giá vàng thế giới cũng chịu những áp lực giảm đáng chú ý xuất phát từ thực tế một số nền kinh tế khác trên thế giới có những tín hiệu hồi phục tích cực.



Tuy nhiên bước sang phiên giao dịch chiều 2.7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới bắt đầu xuất hiện xu hướng đi lên rõ rệt và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.



Ở thời điểm hiện nay, giá vàng thế giới đang được giao dịch quanh mức giá hơn 1.775 USD/ounce, tăng xấp xỉ 5 USD so với giá đóng cửa phiên vào trưa cùng ngày.



Phản ứng lại với biến động của giá vàng thế giới, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước chiều nay cũng tăng nhẹ giá mua bán vàng miếng.



Cụ thể tại Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá mua bán vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 49,26 - 49,67 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 60 - 90 nghìn đồng mỗi lượng so với giá giao dịch phổ biến trong buổi sáng.

