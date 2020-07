Giá USD Ngày 18.7.2020: Giảm "không lối thoát"

Giá USD ngày 18.7 giảm khi nhu cầu thấp và những thông tin giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng.

USD tự do giảm sâu -ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngày 18.7, Ngân hàng nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.235 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD trong tuần qua.Trong khi các ngân hàng thường mại vẫn giữ ở mức thấp, Vietcombank mua vào với giá 23.070 đồng/USD, bán ra 23.280 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.090 đồng/USD, bán ra 23.260 đồng/USD …Giá USD tự do ngày 18.7 giảm 5-10 đồng/USD, xuống còn 23.150 đồng/USD ở chiều mua và bán ra 23.180 đồng/USD.

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước, doanh số giao dịch USD từ ngày 6-10.7 tăng 534 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó, khoảng 126.473 tỉ đồng, bình quân 25.295 tỉ đồng/ngày. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 77% và 9%. Lãi suất giao dịch USD bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng giảm so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm còn 0,1%/năm, 1 tuần còn 0,14%/năm và 1 tháng 0,23%/năm.

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-index còn 96 điểm, giảm 0,3 điểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có những đòn trừng phạt mạnh lên Trung Quốc khi ký một dự luật và một sắc lệnh hành pháp để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì đã áp dụng luật an ninh quốc gia "mang tính áp bức" tại Hong Kong. Theo đó, Mỹ sẽ xử phạt cá nhân và các ngân hàng làm ăn với các quan chức Trung Quốc có liên quan đến việc thực thi luật an ninh quốc gia tại Hong Kong cũng chấm dứt đối xử ưu đãi thương mại. Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng về các vấn đề Biển Đông, trước đó, cũng như Mỹ cho rằng không ưu tiên thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc. Sản lượng công nghiệp Mỹ cũng đã có mức giảm mạnh nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, quý 2 giảm 42,6% so với cùng kỳ năm trước.