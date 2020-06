Thị trường chứng khoán Việt Nam đi xuống sau động thái của Fed

Trước thông tin Fed giữ nguyên lãi suất và cảnh báo nguy cơ kinh tế suy giảm mạnh trong năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam có diễn biến đi xuống.





Chứng khoán tuần mới: Đáy nào mới là đáy cuối cùng?

Ảnh minh họa. (Nguồn: vnexpress.net)





Trước thông tin Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất và cảnh báo nguy cơ kinh tế suy giảm mạnh trong năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam có diễn biến đi xuống.



Chốt phiên sáng 11/6, VN-Index giảm 1,32 điểm (0,15%), xuống 898,68 điểm. Toàn sàn có có 152 mã tăng và 193 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 307,9 triệu đơn vị, giá trị 4.060 tỷ đồng, giảm 16% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên sáng hôm qua.



Chỉ số HNX-Index tăng 0,49 điểm (0,41%), lên 121,18 điểm. Toàn sàn có 55 mã tăng và 52 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 60,6 triệu đơn vị, giá trị 564,96 tỷ đồng.



Đến đầu phiên chiều, các chỉ số lao dốc mạnh và vào lúc 13 giờ 12 phút, VN-Index giảm tới 6,68 điểm (0,74%) xuống 893,32 điểm; trong khi HNX-Index giảm 1,07 điểm (0,89%) xuống 119,43 điểm.



Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 25 mã giảm giá và chỉ có 4 mã tăng giá. Các mã giảm giá mạnh có thể kể đến như: BVH, HPG, VJC, VRE, PNJ, SSI...



Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ. Các mã lớn trong nhóm này đều giảm giá như: VCB, TPB, MBB, BID, CTG, ACB...



Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến tiêu cực. GAS, POW, PVB, PVD, PVS... đều ở chiều giảm giá.



Trước đó, kết thúc cuộc họp hai ngày 9-10/6 Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0-025%, đồng thời dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức trên 9% cho đến cuối năm 2020, và vào thời điểm đó, kinh tế Mỹ sẽ suy giảm hơn 6%.



Theo Fed, cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng do COVID-19 sẽ tác động mạnh tới hoạt động kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát trong ngắn hạn, đồng thời cũng tạo ra những nguy cơ đáng kể đối với triển vọng kinh tế trong trung hạn và dài hạn.



Do đó Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức gần 0% cho tới khi tin tưởng rằng nền kinh tế vượt qua được những khó khăn hiện tại và hướng tới các mục tiêu ổn định giá cả và tạo việc làm. Fed dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên ở mức hiện tại cho tới ít nhất là năm 2022.



Trước đó, chứng khoán toàn cầu hầu hết giảm điểm trong phiên 10/6, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp trước triển vọng kinh tế còn nhiều bất ổn.



Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% xuống 26.989,99 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 0,5% xuống 3.190,14 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại tăng 0,7% và khép phiên ở mức 10.020,35 điểm.



Phiên 10/6 cũng đánh dấu lần đầu tiên chỉ số Nasdaq kết thúc ngày giao dịch ở trên ngưỡng 10.000 điểm.

Theo Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)