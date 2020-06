Thận trọng để Mobile Money không trở thành kênh rửa tiền

Theo đánh giá của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, môi trường pháp lý cho Mobile money tại Việt Nam hiện còn chưa hoàn thiện và đồng bộ. Cụ thể theo Hiệp hội thông tin di động thế giới (GSMA), mức điểm cho môi trường pháp lý Việt Nam về lĩnh vực này vào năm 2018 là 69,96/100 điểm, khá thấp so với các nước trong khu vực do chưa có quy định về mạng lưới đại lý Mobile Money, trong khi quy định về xác thực và định danh khách hàng - KYC ở mức trung bình (50/100 điểm) do Việt Nam chưa hoàn thiện việc cấp mã công dân, cơ sở hạ tầng và môi trường đầu tư cũng ở mức trung bình khá (65/100 điểm) do Việt Nam chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quy định cho phép sử dụng, phân phối lãi cho các tài khoản tiền di động. N.Văn