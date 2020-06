Sập bẫy 'tiền ảo': Không thể thả nổi để thị trường nhiễu loạn

Công an TP.HCM đang điều tra Ngày 24.6, các nhà đầu tư tiếp tục kêu cứu đến Báo Thanh Niên vì sau khi tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của N.D.L (30 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) và N.Q.T (43 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Thanh Niên và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), thì các nhà đầu tư vẫn bị người cầm đầu nhóm này như N.D.L dụ dỗ đầu tư tiền ảo với lãi suất cao. Theo đó, nhóm của N.D.L vẫn tổ chức kêu gọi nhà đầu tư lên sàn giao dịch Master Trading Markets (mastertradingmarkets.com) mua “tiền ảo” Usdx (Usdx là đồng tiền ảo để giao dịch trên sàn này; 1 điểm Usdx có giá 25.000 đồng; để kiếm lời, lợi nhuận 90%/tháng) trên các group do nhóm N.D.L tạo ra. Theo nguồn tin Thanh Niên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) đang điều tra vụ lừa đảo tiền ảo trên.