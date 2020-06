Pleiku gặp khó trong thu ngân sách

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục Thuế TP. Pleiku chỉ thu được 453 tỷ đồng, bằng 34,9% dự toán tỉnh giao và bằng 29,7% dự toán HĐND thành phố giao. Hiện đơn vị này đã xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu thực hiện thu ngân sách với kết quả cao nhất.





Nguồn thu chính giảm mạnh



Chi cục Thuế TP. Pleiku là đơn vị có số thu chiếm đến 30% thu ngân sách toàn tỉnh. Đơn vị này hiện quản lý tới 2.794 doanh nghiệp, 7.738 hộ kinh doanh. Những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thị trường bất động sản ở Pleiku giảm sút về số lượng và giá trị giao dịch; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng bị đình trệ. Hệ quả là nguồn thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt trên địa bàn đạt thấp. Trong 6 tháng đầu năm, ước khoản thu thuế công-thương nghiệp thực hiện được 101 tỷ đồng, đạt 39% dự toán và chỉ bằng 79% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn thu từ lệ phí trước bạ cũng giảm mạnh, chỉ thực hiện được 55,9 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán và bằng 62% so với cùng kỳ năm 2019.

Chi cục Thuế TP. Pleiku đề ra nhiều giải pháp để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách. Ảnh: S.C





Không chỉ gặp khó khăn từ nguồn thu cân đối, Chi cục Thuế TP. Pleiku đang đối diện với áp lực thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ các dự án khi dự toán giao hơn 893 tỷ đồng. Qua 6 tháng đầu năm, dù đã tích cực đôn đốc tiến độ nhưng đơn vị chỉ thực hiện được 227 tỷ đồng, đạt 34% dự toán tỉnh giao và 25,4% dự toán HĐND thành phố giao. Bên cạnh nguyên nhân nguồn thu suy giảm, không thể phủ nhận rằng, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế cũng là yếu tố tác động gián tiếp khiến thu ngân sách nhà nước của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp. Chi cục Thuế thành phố đã thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP cho 198 doanh nghiệp, tổ chức và 158 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh với số tiền hơn 23,8 tỷ đồng.



Xây dựng phương án thu nhằm đảm bảo cân đối ngân sách



Năm 2020, dự toán thu ngân sách tỉnh giao cho Chi cục Thuế TP. Pleiku là 1.299 tỷ đồng, HĐND thành phố giao dự toán phấn đấu đạt 1.523 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách thành phố năm 2020, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về chính sách thuế; hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư có sử dụng đất, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, thi công các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp cung cấp thông tin về các đối tượng chịu thuế để cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đầy đủ, kịp thời, công bằng... Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo Chi cục Thuế tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu, quản lý nguồn thu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu năm 2020 về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số thu ít nhất cũng phải bằng năm 2019.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Pleiku nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Sơn Ca





Trao đổi với PV, ông Trần Văn Thành-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế TP. Pleiku-cho biết: “Chi cục tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Cục Thuế tỉnh. Về phía Chi cục sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của mỗi cá nhân, nêu gương của người đứng đầu; xác định cụ thể các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất với UBND TP. Pleiku giải pháp quản lý hiệu quả”.



Cũng theo ông Thành, trên cơ sở phân tích, đánh giá các điều kiện, khoản thu chủ yếu, Chi cục đã xây dựng phương án cụ thể để khai thác mọi nguồn thu, chống thất thu, tính toán các nguồn thu bù đắp hụt thu cân đối nhằm hoàn thành dự toán. Theo đó, đơn vị chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ giao đất, đấu giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… để khai thác nguồn thu từ đất. Chi cục cũng sẽ thực hiện quyết liệt, thường xuyên các biện pháp thu hồi nợ thuế một cách hiệu quả, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao. Ngoài ra, Chi cục xác định nguồn thu tiềm năng ở lĩnh vực xây dựng cơ bản, nhà ở tư nhân, hoạt động kinh doanh vận tải, thuế giá trị gia tăng hoạt động vãng lai của đơn vị ngoại tỉnh, thuế nhà thầu nước ngoài, nhà thầu xây dựng, các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường để có giải pháp thu kịp thời vào ngân sách.



SƠN CA