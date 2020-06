Ngân hàng Thế giới: Kinh tế toàn cầu sẽ giảm 5,2% vì dịch COVID-19

Báo cáo của WB dự báo thu nhập bình quân đầu người dự kiến sẽ giảm 3,6% và điều này sẽ khiến hàng triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực trong năm nay.





Một cửa hàng tại New York, Mỹ, đóng cửa ngày 4/5/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)





Ngày 8/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2020.



Theo báo cáo, nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm nghiêm trọng ở mức 5,2% trong năm nay do cú sốc nhanh và lớn của dịch COVID-19 gây ra cùng với các biện pháp đóng cửa nền kinh tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.



Điều này đồng nghĩa đây sẽ là cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ II với phần lớn các nền kinh tế đang phải trải qua sự sụt giảm sản lượng bình quân trên đầu người kể từ năm 1870.



Báo cáo của WB cũng dự báo hoạt động kinh tế của các nền kinh tế phát triển sẽ giảm 7% vào năm 2020 do cung cầu, thương mại và tài chính trong nước đã bị gián đoạn nghiêm trọng.



Các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi (EMDE) dự kiến sẽ giảm 2,5% trong năm nay, sự sụt giảm lần đầu tiên của nhóm này trong vòng ít nhất 60 năm qua.



Thu nhập bình quân đầu người dự kiến sẽ giảm 3,6% và điều này sẽ khiến hàng triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực trong năm nay.



Các quốc gia nơi mà đại dịch xảy ra nghiêm trọng nhất và những nước phụ thuộc nhiều vào thương mại toàn cầu, du lịch, xuất khẩu hàng hóa và tài chính bên ngoài sẽ bị tác động nặng nề nhất. Mặc dù mức độ gián đoạn sẽ khác nhau theo từng khu vực, tuy nhiên tất cả EMDE đều bị tổn thương và tổn thương này còn nghiêm trọng hơn do các cú sốc từ bên ngoài.



Hơn nữa, sự gián đoạn trong việc học tập, tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu có thể có tác động lâu dài đến sự phát triển vốn nhân lực.



Bà Ceyla Pazarbasioglu, Phó Chủ tịch Khối Tăng trưởng Bình đẳng, Tài chính và Định chế của WB, cho rằng đây là triển vọng đáng quan ngại với cuộc khủng hoảng có thể để lại những ảnh hưởng lâu dài và đặt ra những thách thức lớn trên toàn cầu.



Theo bà, điều quan trọng đầu tiên là cần giải quyết tình trạng khẩn cấp về kinh tế và sức khỏe toàn cầu.



Ngoài ra, cộng đồng quốc tế phải đoàn kết nhằm tìm ra biện pháp để gây dựng lại sự phục hồi mạnh mẽ nhất có thể để ngăn chặn nhiều người rơi vào tình trạng đói nghèo và thất nghiệp.



Theo dự báo, khi đại dịch bị đẩy lùi và các biện pháp hạn chế trong nước được dỡ bỏ ở các nền kinh tế phát triển vào giữa năm nay và sau đó ở EMDE, tác động tiêu cực toàn cầu sẽ giảm trong 6 tháng cuối năm và sự hỗn loạn trong thị trường tài chính không kéo dài, tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ tăng trở lại mức 4,2% vào năm 2021 khi các nền kinh tế phát triển tăng 3,9% và EMDEs tăng trở lại 4,6%.



Tuy nhiên, triển vọng trên rất không chắc chắn bởi có nhiều rủi ro, trong đó có khả năng đại dịch kéo dài hơn, biến động tài chính và sự rút lui khỏi các mối liên kết thương mại và cung ứng toàn cầu.



Kịch bản ngược lại có thể dẫn tới nền kinh tế toàn cầu giảm tới 8% trong năm nay, sau đó là sự phục hồi chậm chạp 1% vào năm 2021 với sản lượng của EMDE giảm gần 5% trong năm nay.



Nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ giảm 6,1% trong năm nay, phản ánh sự gián đoạn liên quan đến các biện pháp kiểm soát đại dịch.



Sản lượng khu vực đồng euro (Eurozone) dự kiến sẽ giảm 9,1% trong năm 2020 do dịch bệnh lan rộng đã gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động.



Nền kinh tế Nhật Bản được dự đoán sẽ giảm 6,1% do các biện pháp phòng ngừa đã làm chậm hoạt động kinh tế.

