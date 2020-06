Giá vàng ngày 10.6.2020: SJC cao hơn thế giới 500.000 đồng/lượng

Vàng thế giới tăng giá nhanh trở lại vào ngày 10.6 nhưng SJC “bám theo” chậm hơn. Vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới, rút ngắn khoảng cách còn 500.000 đồng thay vì 1 triệu đồng/lượng trước đó.





Giá vàng miếng SJC ngày 10.6 tăng 60.000 - 70.000 đồng/lượng, Eximbank mua vào lên 48,45 triệu đồng/lượng, bán ra 48,65 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào 48,43 triệu đồng/lượng, bán ra 48,78 triệu đồng/lượng… Giá vàng nhẫn 4 số 9 của công ty SJC bán ra từ 48,07 - 48,17 triệu đồng/lượng, mua vào 47,43 triệu đồng/lượng, giá bán cao hơn mua đến 740.000 đồng/lượng. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới từ 400.000 – 500.000 đồng/lượng thay vì 1 triệu đồng/lượng trước đó do kim loại quý trong nước tăng chậm hơn thế giới.



Giá vàng thế giới ngày 10.6 tăng 16 USD/ounce so với chiều ngày 9.6, lên 1.718 USD/ounce. Vàng “chạy” trước thông tin về cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào 2 ngày giữa tuần. Thị trường dự báo Fed vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên chính sách hiện tại như lãi suất duy trì ở mức gần bằng 0%, cũng như các gói hỗ trợ kinh tế tiếp tục cho đến khi các dữ liệu kinh tế Mỹ vượt qua được giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Hãng Reuters dự báo tại cuộc họp lần này, nhiều khả năng 17 thành viên hoạch định chính sách của Fed sẽ đưa ra các kịch bản mới về triển vọng kinh tế Mỹ các năm tiếp theo về thất nghiệp, lạm phát, tăng trưởng kinh tế và lãi suất.

Theo Thanh Xuân (thanhnien)