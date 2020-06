Cổ đông Sacombank bức xúc cổ tức

Các cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) đồng loạt bức xúc về việc không được chia cổ tức tại đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 5.6 theo hình thức trực tuyến.

Sacombank tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến ngày 5.6. ẢNH: T.XUÂN

Một số cổ đông đặt câu hỏi, tại sao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lại "chen chân" vào việc chia cổ tức của Sacombank, thay vì chỉ giám sát, quản lý về chính sách; Sacombank khi nào thực hiện chi trả cổ tức ?. Có cổ đông kiến nghị Sacombank chi cổ tức động viên cho cổ đông đã gắn bó với ngân hàng từ nhiều năm qua; lại có cổ đông chất vấn, Sacombank là một ngân hàng lớn mà sao giá cổ phiếu lại thấp như vậy…

Trong năm qua, HĐQT Sacombank cũng đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng do cổ đông giao, trong đó có việc kiến nghị NHNN chấp thuận phương án chi trả cổ tức cho cổ đông, trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại phù hợp với kết quả tài chính hằng năm nhằm nâng cao vị thế của Sacombank trên thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông. Tuy nhiên đến nay Sacombank vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi. HĐQT cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và thực hiện nhiệm vụ này.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank thông tin lợi nhuận tích lũy của Sacombank hơn 4.000 tỉ đồng nhưng ngân hàng là đơn vị kinh doanh có điều kiện nên phải được NHNN đồng ý mới được chia. "Thay mặt cổ đông chúng tôi sẽ tiếp tục xin NHNN. Hy vọng sau khi Sacombank thực hiện xong đề án tái cơ cấu vào năm 2023, ngân hàng chia cổ tức cho các cổ đông thì sẽ không phải nói nhiều về vấn đề này nữa", ông Minh nói.

Chia sẻ về giá cổ phiếu, ông Nguyễn Miên Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, đầu năm 2020, cổ phiếu Sacombank có lúc lên gần 13.000 đồng nhưng khi dịch Covid-19 xảy ra bị bán hàng loạt, giá cổ phiếu có lúc xuống đáy 7.500 đồng/cổ phiếu rồi sau đó tăng lại 10.000 đồng như hiện nay. Xét về giá trị sổ sách, cổ phiếu xấp xỉ 15.000 đồng, nhưng giá giao dịch trên thị trường hiện đang dưới giá trị sổ sách có thể là cơ hội để cổ phiếu đi lên sau khi quá trình tái cấu trúc thành công.

Trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 3.217 tỉ đồng, tăng 43,2% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 2.455 tỉ đồng, tăng 37,1%; tổng tài sản hơn 453.000 tỉ đồng, tăng 11,7%; huy động vốn tăng 11,9% đạt hơn 414.000 tỉ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15,3% đạt hơn 296.000 tỉ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,9%, giảm 0,22% so với mức 2,11% của năm trước. Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn (ROE) lần lượt đạt 0,57% và 9,56%, tăng 0,11% và 0,28% so với năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.119 đồng, tăng 338 đồng so với năm trước.