Chư Pưh: Hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19

(GLO)- Huyện Chư Pưh có 15.947 đối tượng được hưởng trợ cấp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt là 13,19 tỷ đồng.





Công tác chi trả đảm bảo an toàn, đúng thời gian theo quy định. Ảnh: Như Nguyện

Đến nay, Bưu điện huyện đã cấp phát tiền hỗ trợ cho 15.823 đối tượng với số tiền hơn 12,9 tỷ đồng; còn 124 đối tượng do đi làm xa chưa về kịp để nhận và một số đối tượng trùng với diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết đã hỗ trợ nên tạm thời chưa chi trả.



Qua thống kê, huyện Chư Pưh có 45 hộ sản xuất kinh doanh đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, UBND huyện Chư Pưh đã chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ kê khai, lập hồ sơ đề nghị gửi cơ quan thuế thẩm định và đã có 30 hộ cơ quan thuế thẩm định đủ điều kiện hỗ trợ.

Như Nguyện