Bộ Chính trị kết luận chưa tăng lương cơ sở từ 1.7.2020

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.





Trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.7.2020





Bộ Chính trị cho rằng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có thể còn kéo dài, cần khai thác tối đa thị trường trong nước, đồng thời phòng ngừa, ứng phó với các bất ổn từ bên ngoài, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.



Giải pháp cấp bách là tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động; miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 trong năm 2020.



Bộ Chính trị cũng yêu cầu, trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.7.2020; kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021.



Bộ Chính trị cũng yêu cầu khởi công, triển khai thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng; điều chỉnh một số dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2017 - 2020, từ phương thức đầu tư đối tác công - tư sang đầu tư công; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước không để bị lợi dụng thâu tóm bởi nhà đầu tư nước ngoài...

