Bloomberg: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt ngoài dự báo

Bloomberg có bài viết nhận định nền kinh tế Việt Nam đạt tăng trưởng ngoài dự báo, bất chấp các tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.





Kinh tế toàn cầu khó khởi sắc

(Nguồn: Bloomberg)





Báo Bloomberg của Mỹ số ra ngày 29/6 có bài viết nhận định nền kinh tế Việt Nam đạt tăng trưởng ngoài dự báo, bất chấp các tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.



Tác giả bài báo dẫn số liệu của Tổng Cục Thống kê ngày 29/6 cho biết trong quý 2, kinh tế Việt Nam ước tính đạt tăng trưởng dương, dù giao thương sụt giảm do dịch bệnh.



Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 ước tăng 0,36% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi con số này của quý 1 là 3,68%.



Trong một thăm dò do Bloomberg tiến hành trước đó, các chuyên gia kinh tế đã dự báo GDP của Việt Nam sẽ giảm 0,9%.



Nếu tính trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP ước tính tăng 1,18%. So với các nước trong khu vực và thế giới, đây là một mức tăng trưởng khá.



Số liệu tăng trưởng tích cực trên đạt được bất chấp thực tế là dịch COVID-19 khiến xuất khẩu giảm 2% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu tăng 5,3%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,17%. Chính phủ đặt mục tiêu đạt mức lạm phát trung bình 4% trong năm nay.



Theo bài báo, nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt Nam đã bị tác động mạnh khi dịch bệnh làm rối loạn chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh hưởng đến nguồn cung. Tuy nhiên, năm nay, Việt Nam vẫn sẽ là một trong những nền kinh tế đạt thành quả tốt trong khu vực.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 5 dự báo nền kinh tế có thể duy trì tăng trưởng ở mức 4-5% trong năm 2020, khi chính phủ tìm cách tăng thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)