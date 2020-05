Đồng hành, chia sẻ với người nộp thuế tại Gia Lai

(GLO)- Trên tinh thần hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ.





Một trong những lĩnh vực chịu tác động trực diện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là sản xuất nông nghiệp khi đầu ra sản phẩm bị ách tắc. Ông Lê Văn Dân-Giám đốc Công ty TNHH Nuôi và Xuất khẩu Ong mật Gia Lai (thôn 1, xã Ia Krai, huyện Ia Grai) cho biết: “Mặc dù sản lượng mật ong của đơn vị vẫn ổn định nhưng doanh số tiêu thụ nội địa chỉ chiếm 10-15%, trong khi thị trường xuất khẩu thì chững lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19”. Cũng theo ông Dân, thời gian dịch bệnh kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty mà còn liên quan đến thuế, tiền thuê đất tại Cụm Công nghiệp Diên Phú. Do vậy, việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất thời điểm này rất cần thiết nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp có thêm điều kiện để phục hồi trong thời gian tới.

Ngành Thuế đang triển khai việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ. Ảnh: S.C





Cùng bày tỏ những khó khăn gặp phải, chị Nguyễn Thị Kim Phương-chủ cơ sở bò khô Du Ký Tùng Phương (25-33 Cao Bá Quát, TP. Pleiku) cho biết: “Cũng như các ngành hàng khác, mảng kinh doanh thực phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vì các đầu mối tiêu thụ như nhà hàng, dịch vụ karaoke tạm ngừng hoạt động, doanh số tiêu thụ sản phẩm bị sụt giảm. Mặc dù chúng tôi vẫn duy trì kênh bán lẻ trực tuyến nhưng doanh thu không bằng mọi năm”. Sau khi được thông tin về chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, chị Phương đã trực tiếp gửi giấy đề nghị đến Chi cục Thuế Pleiku. Theo chị Phương, đây là chính sách hỗ trợ mang ý nghĩa tích cực đối với người nộp thuế, cho thấy Chính phủ lắng nghe và chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp. Việc giãn thời gian nộp thuế giúp hộ kinh doanh cá thể có thể điều tiết nguồn tài chính để tái vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh.



Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 13-4-2020, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 529/CT-TTHT về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Để chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhanh chóng, kịp thời đến đúng đối tượng cần hỗ trợ, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền đầy đủ chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 41 tới toàn thể người nộp thuế. Đồng thời, triển khai hướng dẫn người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử qua ứng dụng thuế điện tử eTax, gửi qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

Để được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, người nộp thuế cần gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử hoặc nộp trực tiếp trước ngày 30-7-2020. Ảnh: S.C

Ông Đoàn Khánh Vân-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhấn mạnh: “Với vai trò, trách nhiệm của mình, ngành Thuế luôn xác định đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ người nộp thuế để cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua gần 1 tháng triển khai thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41 của Chính phủ, đã có 371 doanh nghiệp, tổ chức làm thủ tục đề nghị gia hạn với số tiền hơn 77,8 tỷ đồng; 15 đối tượng hộ gia đình, cá nhân đã nộp đề nghị gia hạn với số tiền hơn 45,4 tỷ đồng”.



Song song với việc triển khai Nghị định số 41, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng phương án quản lý thu ngân sách nhà nước sau dịch Covid-19. Theo đó, Cục Thuế tỉnh yêu cầu Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố và các phòng liên quan của Cục Thuế đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn theo từng ngành nghề, lĩnh vực; có biện pháp theo dõi, quản lý, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; rà soát, đánh giá và lượng hóa những nguồn thu có khả năng khai thác nhằm bù đắp khoản hụt thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

SƠN CA