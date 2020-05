Doanh số 'lao dốc', Honda tính chuyện rút lắp ráp ôtô tại Việt Nam?

Honda Việt Nam công bố doanh số bán hàng trong tháng 4-2020, cả 2 mảng ôtô và xe máy sụt giảm mạnh, lần lượt 52% và 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng này tính toán khả năng sẽ chuyển đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất sang nhập khẩu.

Khách hàng tìm hiểu mua xe máy của Honda tai một đại lý ở TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRUNG

Ông Nguyễn Huy Trung - giám đốc Khối đối ngoại Honda Việt Nam, cho biết tổng hợp cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm, đại lý ôtô và theo ước tính của Honda Việt Nam trong tháng 4-2020, hãng chỉ bán được 61.752 xe máy các loại, giảm 61% so với tháng trước và giảm đến 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong các sản phẩm bán ra, mẫu xe tiêu thụ tốt Wave Alpha đạt 11.504 xe, Vision tiêu thụ nhiều nhất đạt 13.883 xe. Mặc dù vậy, Honda Việt Nam trong tháng 4 vẫn xuất khẩu được 4.512 xe.

Với mảng kinh doanh ôtô, Honda Việt Nam chỉ tiêu thụ được 843 xe, giảm 57% so với tháng trước và giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mẫu xe CRV với 411 xe, City với 161 xe bán ra thị trường tháng 4.

Honda Việt Nam hiện đang bán 7 mẫu xe như Brio, Jazz, City, Civic, HR-V, CR-V, Accord. Tuy nhiên, chỉ còn duy nhất mẫu xe Honda City đang sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, còn lại đã chuyển sang nhập khẩu.

Mới đây, Honda Việt Nam đã đề cập đến khả năng chuyển đổi mô hình kinh doanh của hãng xe tại Việt Nam trong văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Lý do Honda Việt Nam đưa ra tình hình thị trường ôtô, xe máy suy giảm do tác động của dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020 khiến sản lượng ôtô sản xuất trong nước giảm do khó khăn trong việc khôi phục sản xuất.

Như vậy, nếu Honda Việt Nam rút khỏi sản xuất lắp ráp mảng ôtô, đơn vị này chỉ còn lắp ráp mảng xe máy, chiếm gần 80% thị phần tại Việt Nam.

Theo nhìn nhận của một số doanh nghiệp cùng lĩnh vực ôtô, việc Honda Việt Nam rút mảng lắp ráp ôtô khỏi Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra nếu doanh số mẫu xe còn lại là Honda City sụt giảm đến mức nhất định, nhu cầu của thị trường không đủ, khả năng chuyển sang nhập khẩu.