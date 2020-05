Chuyển đổi thẻ chip: Thừa quyết tâm, thiếu thời gian

Xin gia hạn 1 năm Ông Nguyễn Minh Tâm, phó tổng giám đốc Sacombank, cho hay chi phí chuyển đổi lớn, riêng chi phí phôi thẻ gấp 6 lần so với thẻ từ. Ngoài ra NH còn phải liên hệ từng khách hàng để thực hiện việc chuyển đổi nên khó thực hiện nhanh. "Mặt khác, do ảnh hưởng COVID-19, các nước đóng cửa biên giới, hoạt động nhập khẩu các thiết bị phục vụ chuyển đổi bị đình trệ nên đề nghị NH Nhà nước xem xét dời thời gian chuyển đổi thêm 1 năm", ông Tâm nói. Về việc chuyển đổi các thẻ ATM từ thẻ từ sang thẻ chip, ông Lê Thành Trung, phó tổng giám đốc HDBank, cho hay chi phí phôi thẻ chip cao hơn chi phí phôi thẻ từ gấp 10 lần nhưng thông tư 35 về phí thường niên thẻ ghi nợ nội địa chưa được cập nhật để phù hợp với chi phí của NH. "Mặt khác, số lượng thẻ ATM đã phát hành khá lớn nên việc chuyển đổi cần phải có thời gian và kế hoạch tỉ mỉ để bảo đảm không gây bất tiện cho chủ thẻ. Về phía NH cũng phải chuẩn bị ngân sách cho việc chuyển đổi này", ông Trung cho hay. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đào Minh Tuấn, chủ tịch Hội thẻ VN, cũng thừa nhận so với lộ trình mà NH Nhà nước đặt ra thì tiến độ phát hành thẻ chip đến cuối năm ngoái là bị chậm khi chỉ hơn 10% thẻ ATM được chuyển đổi thẻ chip. Lãnh đạo NH Nhà nước cũng đã yêu cầu các NH phải đẩy nhanh tiến độ. "Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 gây khó khăn chung cho các ngành và lĩnh vực, trong đó có ngành NH. Do đó, Hội thẻ dự kiến đề xuất NH Nhà nước lùi lộ trình thực hiện thêm tối thiểu 3 tháng và tối đa 6 tháng so với quy định. Như quy định tại thông tư 41, đến hết năm 2021 các NH sẽ hoàn tất việc chuyển đổi sang thẻ chip, nay đề xuất lùi đến cuối tháng 3 hoặc tháng 6-2022", ông Tuấn cho hay.