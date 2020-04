SHB thoái vốn tại Công ty tài chính SHBFC cho đối tác nước ngoài

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHBFC) vừa ra Nghị quyết trình Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn -Hà Nội (SHB) thông qua việc thoái vốn tại SHBFC cho đối tác chiến lược lớn nước ngoài.





SHB dự kiến thoái vốn tại SHBFC Ảnh: TX



Một số đối tác nước ngoài trước đó đã đặt vấn đề hợp tác với SHB để thúc đẩy hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng. SHB đánh giá, khi các tổ chức này tham gia góp vốn, SHB sẽ tận dụng được kinh nghiệm triển khai, năng lực quản trị, hệ thống kênh phân phối hiện đại, chuyên nghiệp và công nghệ tiên tiến của các tổ chức này, hỗ trợ SHBFC bứt phá, cạnh tranh thị phần với những đối thủ khác. Ngoài lợi ích về kinh nghiệm của đối tác nước ngoài, SHB cũng dự kiến thu được lợi nhuận lớn từ việc thoái vốn cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Việc thoái vốn SHBFC cho đối tác chiến lược lớn nước ngoài là hướng đi phù hợp với xu thế thị trường và với hoạt động của công ty hiện nay theo đề án thành lập Công ty SHBFC đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.



SHBFC có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng do Ngân hàng SHB sở hữu 100% vốn. Tiền thân SHBFC là Công ty tài chính Vinaconex Vietel. Gần 2 năm hoạt động, đến cuối năm 2019, tổng tài sản SHBFC đạt gần 3.300 tỉ đồng, tăng trưởng gấp 2,75 lần so với năm 2018. Trong đó, dư nợ đạt 2.700 tỉ đồng, gấp 3,8 lần so với năm 2018. Lợi nhuận đạt gần 107 tỉ đồng. Lượng khách hàng tiếp cận đạt trên 460.000 người sau gần 20 tháng triển khai bán hàng toàn diện. Tỷ lệ nợ xấu ở mức tốt so với mức trung bình trên thị trường. Mạng lưới kinh doanh tại 34 tỉnh thành trọng điểm, huy động được 1.800 tỉ đồng giấy tờ có giá từ 14 tổ chức đầu tư chuyên nghiệp là các công ty quản lý quỹ và các tổ chức tín dụng.



Năm 2019, SHBFC đã xây dựng và làm chủ hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Tổng tài sản của SHBFC chỉ chiếm dưới 1% tổng tài sản hợp nhất của SHB.

Theo Thanh Xuân (thanhnien)