Giá USD ngày 12.4: Suốt tuần đi xuống

Giá USD ngày 12.4 chốt ở mức thấp sau một tuần liên tục đi xuống khi đồng bạc xanh trên thế giới giảm mạnh.





Giá USD tiếp tục đi xuống trong nửa đầu tháng 4 - Ảnh: Đ.Ngọc Thạch





Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần ở mức 23.221 đồng/USD. So với cuối tuần trước, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng. Nhưng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong tuần chỉ giảm nhẹ. Hiện Vietcombank mua vào 23.310 đồng và bán ra 23.520 đồng/USD, giảm 10 đồng sau một tuần. Còn Eximbank giảm 30 đồng xuống còn mua vào 23.320 đồng và bán ra 23.490 đồng/USD... Riêng giá USD tự do tuần qua giảm mạnh hơn khi chỉ còn giao dịch 23.580 - 23.630 đồng/USD, mất hơn 100 đồng so với cuối tuần trước.



Ngược với USD, đồng euro trong tuần tăng trở lại với giá bán ra kéo lên trên mức 26.000 đồng. Cụ thể tại Vietcombank, tỷ giá euro được giao dịch 24.987 đồng - 26.261 đồng, tăng 245 đồng - 325 đồng tương ứng cho chiều mua và bán sau một tuần. Tương tự, giá euro tại Eximbank cũng tăng thêm 324 đồng lên 25.350 - 25.854 đồng... Trên thị trường tự do, đồng euro được mua - bán ở mức 25.680 - 25.750 đồng, tăng thêm gần 100 đồng. Trên thị trường quốc tế, đồng euro đóng cửa tuần ở mức 1,0937 USD/euro. Tổng cộng euro đã tăng 1,26% so với USD trong tuần qua.



Giá USD trên thị trường thế giới trong tuần tiếp tục giảm so với các ngoại tệ khác nhưng mức độ đã chậm hơn. Chỉ số USD-Index xuống còn 99,5 điểm, giảm 1,16 điểm so với cuối tuần trước trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo triển khai gói kích thích trị giá 2.300 tỉ USD nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước tác động của đại dịch Covid-19. Fed cũng cho phép các ngân hàng thương mại Mỹ cho các doanh nghiệp nhất định vay với kỳ hạn dài 4 năm; Fed cũng trực tiếp tăng mua trái phiếu của các bang đông dân hoặc bị thiệt hại nghiêm trọng... Do đó các nhà phân tích cho rằng từ chỗ khan hiếm, USD trên thị trường dư thừa làm suy giảm đà tăng giá.



Tại Việt Nam, số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho biết dự trữ ngoại hối hiện đạt 84 tỉ USD, tăng khoảng 4 tỉ USD so với cuối năm 2019. Đây cũng là mức dự trữ ngoại hối cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Tính chung 3 tháng đầu năm, tỷ giá USD dao động trong biên độ 1,2 - 1,5%, ổn định so với biến động khu vực và thế giới, thanh khoản được đảm bảo, mọi nhu cầu của nền kinh tế được đáp ứng.

