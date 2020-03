Giá vàng ngày 12.3: Tiếp tục đi xuống dù Covid-19 được xem là đại dịch

Giá vàng ngày 12.3 vẫn sụt giảm sau khi thị trường chứng khoán khắp nơi lao dốc và bệnh Covid-19 được xem là đại dịch toàn cầu.





Thấy gì từ việc giá vàng lên đỉnh rồi đột ngột "bốc hơi"?

Giá vàng bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng đi lên sau khi giảm nhẹ trong ngày 11.3 - Ảnh: Khả Hòa





Giá vàng SJC sáng 12.3 được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết mua vào còn 46,65 triệu đồng/lượng và bán ra 47,25 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với ngày trước đó. Tương tự, mỗi lượng vàng SJC được hệ thống vàng bạc đá quý PNJ mua còn 46,5 triệu đồng/lượng và bán ra 47,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với cuối ngày trước đó. Hay vàng Doji tại Hà Nội cũng giảm 250.000 đồng/lượng còn mua vào 46,7 triệu đồng/lượng và bán ra 47,1 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay 12.3 trên thị trường quốc tế đứng ở mức 1.643 USD/ounce theo Kitco vào đầu giờ sáng, giảm 12 USD/ounce trong vòng 24 giờ qua. Dù trong phiên giao dịch 11.3, kim loại quý đã quay đầu tăng trở lại trong bối cảnh các nước chạy đua cắt giảm lãi suất, bơm tiền vào nền kinh tế và các thị trường chứng khoán vẫn chịu cảnh báo tháo rất lớn. Đặc biệt, tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên lo lắng hơn khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức công bố bệnh Covid-19 là đại dịch toàn cầu nhưng vẫn chưa đẩy giá vàng đi lên.



Ngày 11.3, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ra một quyết định cắt giảm lãi suất, đưa lãi suất cơ bản từ mức 0,75% xuống 0,25%/năm nhằm thúc đẩy nền kinh tế. BoE cho biết, các thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ nước này đã bỏ phiếu ủng hộ việc giảm lãi suất cho dù mức độ tổn hại từ cú sốc kinh tế do dịch Covid-19 gây ra là chưa rõ ràng. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng giảm lãi suất khẩn cấp và dự kiến sẽ tiếp tục hạ lãi suất hơn nữa khi vào cuối tháng này.



Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng vàng giảm chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Hãng tin Reuters trích dẫn nhiều nhận định từ các chuyên gia hàng hóa cho rằng môi trường lãi suất thấp hơn và tâm lý an toàn đang thúc đẩy dòng đẩu tư vào vàng.



Thị trường chứng khoán khắp nơi đều rơi vào tình trạng khó khăn khi dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục lây lan trên toàn cầu khiến nhà đầu tư vẫn lo lắng không yên. Từ châu Á đến châu Âu hay thị trường Mỹ khi chốt phiên ngày 11.3 đều lao dốc. Chỉ số Dow Jones giảm mạnh 1.464,94 điểm, tương ứng giảm 5,86% xuống 23.553,22 điểm, S&P 500 giảm 4,89% xuống 2.741,38 điểm và Nasdaq mất 4,7% xuống 7.952,05 điểm.



Theo An Yến (thanhnien)