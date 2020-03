Giá USD ngày 31.3 quay đầu tăng trở lại khi nhiều quốc gia tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế bị tác động bởi dịch Covid-19.









Giá USD tăng trở lại sau nhiều ngày đi xuống - Ảnh: Ngọc Thắng





Đầu ngày 31.3, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.235 đồng/USD, tăng thêm 5 đồng so với ngày đầu tuần. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục gia tăng sau khi đã nhích lên vào cuối ngày trước đó. Vietcombank tăng thêm 10 đồng lên giá mua USD là 23.530 đồng và bán ra 23.720 đồng. Eximbank tăng giá mua 30 đồng lên 23.550 đồng nhưng chỉ tăng 10 đồng ở chiều bán ra lên 23.710 đồng...



Đồng bạc xanh tự do biến động trái chiều, giá mua tăng thêm 10 đồng lên 23.710 đồng/USD nhưng giá bán giảm mạnh 50 - 60 đồng xuống còn 23.780 - 23.790 đồng/USD.



Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tăng 0,6% lên 99,19 điểm. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,48% xuống 1,1000 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,58% xuống 1,2337...



Tỷ giá USD đã tăng trở lại sau một tuần sụt giảm mạnh. Các nhà phân tích cho biết việc giới giao dịch tái cân bằng danh mục đầu tư vào cuối tháng, cùng với đó là sự lo lắng về đại dịch Covid-19, đang hỗ trợ đồng USD. Theo Reuters, đồng nhân dân tệ Trung Quốc giảm 0,4% so với USD xuống mức 7,1132 sau khi Ngân hàng Nhân dân nước này bất ngờ giảm lãi suất liên ngân hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng Singapore cũng đã thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ vào ngày 30.3.



Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch đầu tuần 30.3 trong sắc xanh. Chỉ số Dow Jones tăng vọt 690,70 điểm, tương đương 3.19%, lên 22.327,48 điểm; chỉ số S&P 500 cộng thêm 3,35%, lên 2.626,65 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 3,62%, lên 7.774,15 điểm. Phiên tăng điểm này tiếp tục đưa chỉ số Dow Jones phục hồi 20% từ mức đáy, S&P 500 tăng hơn 17% và Nasdaq Composite cũng phục hồi hơn 13%. Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán trở nên phấn khởi hơn sau khi Johnson & Johnson cho biết đã xác định được một ứng cử vắc-xin dẫn đầu cho virus corona. Công ty lưu ý rằng thử nghiệm trên người về loại vắc-xin tiềm năng này sẽ bắt đầu vào tháng 9.2020. Cổ phiếu Johnson & Johnson đã tăng vọt 8%.

Theo An Yến (thanhnien)