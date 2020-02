Pleiku: Thu ngân sách hơn 111,6 tỷ đồng trong tháng đầu tiên

(GLO)- Ngày 4-2, UBND TP. Pleiku tổ chức sơ kết công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2-2020.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

Trong tháng 1, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển ổn định. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt hơn 1.992 ha. Hoạt động vận tải hành khách tăng 1,72% so với tháng trước và tăng 9,43% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện hơn 673 tỷ đồng, tăng 2,17% so với tháng trước. Công tác thu ngân sách nhà nước thực hiện hơn 111,6 tỷ đồng, tăng 3,53% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đã cấp 37 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 1,56 ha, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở 476 trường hợp với diện tích 6,33 ha…

Tháng 2-2020, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; chỉ đạo các trường học thực hiện đầy đủ các hoạt động vệ sinh phòng-chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020 đúng quy trình và giao quân đạt 100%. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân vốn theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020...