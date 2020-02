Giá vàng thế giới lên cao nhất 7 năm, trong nước hơn 45 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng tăng liên tục những ngày qua, đến hôm nay 19-2 giá vàng nhẫn cao nhất 45,18 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng miếng SJC bán ra 44,93 đồng/lượng.





Giá vàng hôm nay 28/1, nguy cơ lên cao, vàng tăng bùng nổ

Giá vàng ngày 15.2: Tăng vượt xa mức 44 triệu đồng

Khách hàng mua vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN





So với cuối ngày hôm qua, giá bán vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng thêm 300.000 đồng/lượng.



Giá vàng trong nước tăng cao do biến động giá vàng thế giới. Từ mức 1.587,3 USD/ounce cuối ngày hôm qua, giá vàng thế giới đã vọt lên mức 1.601,3 USD/ounce. Đây cũng là mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.



Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 45 triệu đồng/lượng.



Công ty SJC niêm yết giá bán vàng miếng hôm nay 44,93 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi 70.000 đồng/lượng, chưa kể thuế, phí.



Trong khi đó giá bán vàng nhẫn cao hơn, dao động 45,08 - 45,18 triệu đồng/lượng, tùy trọng lượng.



Tại các tiệm vàng, giá bán vàng miếng SJC thấp hơn giá bán tại Công ty SJC và thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi, phổ biến 44,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua - bán 300.000 đồng/lượng.



Theo giới phân tích, giá vàng thế giới tiếp tục đi lên do giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất từ năm 2013 khi những nỗi lo về dịch COVID-19 gây áp lực lên thị trường chứng khoán và khiến cho nhu cầu tài sản an toàn (trong đó có vàng và trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ) tăng.



Mặt khác do Trung Quốc đang áp dụng các chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ nền kinh tế như giảm lãi suất, bơm tiền hỗ trợ thanh khoản. Hàng loạt ngân hàng trung ương các nước cũng giảm lãi suất và chưa có dấu hiệu dừng lại. Lãi suất thấp sẽ là điều kiện hỗ trợ giá vàng thế giới tiếp tục đi lên.



Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng lưu ý do giá vàng đã tăng quá nhanh trong thời gian qua, đà tăng của giá vàng trong thời gian tới có thể bị hạn chế do nhà đầu tư không còn động lực mua kiếm lời, ngược lại còn có thể xuất hiện làm sóng chốt lời khi giá vàng đạt đến ngưỡng kỳ vọng.



Theo A.Hồng (TTO)