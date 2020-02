Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang: Hoạt động hiệu quả sau sáp nhập

(GLO)- Ngay sau khi hợp nhất vào tháng 10-2019, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang đã đi vào hoạt động ổn định và thực thi tốt nhiệm vụ quản lý thuế, hoàn thành dự toán được giao trên cả 2 địa bàn.

Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang được thành lập theo Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26-9-2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thuế huyện Đak Đoa và Chi cục Thuế huyện Mang Yang. Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7-10-2019, Chi cục luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đak Đoa và Mang Yang; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn. Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang có trụ sở chính tại thị trấn Đak Đoa, còn trụ sở tại thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) được tổ chức thành bộ phận “Một cửa”.

Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang đã ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý thuế trên cả 2 địa bàn. Ảnh: S.C

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền-Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Đak Đoa: “Việc hợp nhất Chi cục Thuế Đak Đoa và Mang Yang thành Chi cục Thuế khu vực không ảnh hưởng đến quy trình phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc, cơ quan Thuế và ngân hàng. Về phía Kho bạc Nhà nước, chúng tôi có trách nhiệm thực hiện công tác phối hợp thu đối với các khoản thuế và thu nội địa theo quy định tại Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính”.

Tuy sáp nhập bộ máy và mở rộng địa bàn quản lý nhưng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Hoa (299 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa) vui vẻ cho biết: “Cán bộ của Chi cục đã hướng dẫn tôi kê khai nộp thuế theo thông tin mới của đơn vị nên cũng không thấy trở ngại, ảnh hưởng gì so với trước đây. Ngoài số thuế khoán đóng mỗi quý, khi hoạt động kinh doanh của tôi có phát sinh thuế, cơ quan Thuế đều gửi giấy thông báo cho tôi đến ngân hàng để nộp thuế rất thuận tiện”.

Hiện tại, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang có 37 cán bộ, nhân viên (giảm 2 người so với trước khi hợp nhất); cơ cấu tổ chức bao gồm 1 Chi cục trưởng, 2 Phó Chi cục trưởng, 3 đội thuế liên xã, 3 đội chuyên môn và bộ phận “Một cửa”. Nếu so với trước khi hợp nhất, cả 2 đơn vị có tới 11 đội thì hiện nay, số lượng đầu mối đã giảm gần một nửa; công tác sắp xếp, bố trí cho cán bộ, công chức thực hiện theo nguyên tắc đúng người, đúng việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở từng vị trí. Ông Phạm Văn Viện-Đội trưởng Đội thuế liên xã số 1-chia sẻ: “Việc sắp xếp, thu gọn đầu mối là chủ trương lớn của ngành Thuế. Do đó, chúng tôi xác định rõ ngay từ đầu là dù ở vị trí nào cũng phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau hợp nhất, Đội thuế liên xã số 1 bao gồm 1 đội trưởng, 3 cán bộ thực hiện quản lý địa bàn thị trấn Đak Đoa và 5 xã Tân Bình, Kdang, Hneng, Kon Gang, Hải Yang. Đặc thù địa bàn liên xã diện tích rộng, số thuế phát sinh không lớn nhưng số lượng người nộp thuế rất nhiều. Đơn cử như thuế nông nghiệp, mặc dù hầu hết thuộc diện miễn giảm nhưng chúng tôi vẫn phải quản lý, theo dõi và quyết toán hàng năm”.

Sau gần 5 tháng hợp nhất, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang đã ổn định mọi mặt từ tổ chức bộ máy, hạ tầng công nghệ thông tin đến quản lý tài chính, tài sản. Công tác quản trị phần mềm ứng dụng, các tài khoản phục vụ quản lý thuế, hệ thống mạng ở các đội vận hành thông suốt, triển khai kịp thời nhiệm vụ quản lý thuế theo quy định. Kết thúc năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước do Chi cục thực hiện là 84,528 tỷ đồng, đạt 107,8% dự toán pháp lệnh. Tính theo địa bàn, số thu của huyện Đak Đoa thực hiện là 58,015 tỷ đồng, đạt 106,3% dự toán; số thu của huyện Mang Yang thực hiện 26,512 tỷ đồng, đạt 111,4% dự toán.

Theo ông Hoàng Phi Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang: “Giai đoạn vất vả nhất là thời điểm chuẩn bị hợp nhất. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng từ tổ chức bộ máy, nhân sự, hạ tầng công nghệ thông tin cộng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, Chi cục vận hành ổn định từ tháng 10-2019 đến nay. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao trong năm 2020, dự toán phấn đấu tổng thu đạt 192 tỷ đồng”.