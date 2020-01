Giá vàng châu Á tăng lên mức "đỉnh" trong hơn chín năm

Vào lúc 7 giờ 50 phút - giờ Việt Nam, tại Singapore, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.569,9 USD/ounce sau khi có lúc tăng 2,3% lên 1.588,13 USD/ounce - mức cao nhất kể từ tháng 4/2013.



Giá vàng châu Á tăng lên mức “đỉnh” trong hơn 9 năm giữa bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông làm tăng nhu cầu với tài sản an toàn.



Chưa dừng lại ở đó, giá palladium cũng nới rộng đà tăng lên mức cao kỷ lục.



Vào lúc 7 giờ 50 phút - giờ Việt Nam, tại Singapore, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.569,9 USD/ounce sau khi có lúc tăng 2,3% lên 1.588,13 USD/ounce - mức cao nhất kể từ tháng 4/2013.



Giá vàng giao kỳ hạn tăng 2,5% lên 1.590,9 USD/ounce. Giá palladium tăng 1,2% lên 2.013,9 USD/ounce - mức cao kỷ lục mới - trong khi giá bạc và giá bạch kim đi lên.



Liên quan đến việc máy bay không người lái của quân đội Mỹ sáng ngày 3/1 vừa qua bắn tên lửa nhằm vào một đoàn xe ở sân bay quốc tế thủ đô Baghdad của Iraq và làm Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thiệt mạng, Chính phủ Iran tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục tuân thủ giới hạn về việc làm giàu uranium.



Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chuẩn bị cho việc tấn công Iran nếu nước này tiến hành trả đũa Mỹ.



Giá vàng đã có một khởi đầu mạnh trong năm 2020, dựa trên đà tăng theo năm lớn nhất trong gần một thập niên.



Gavin Wendt, nhà phân tích cấp cao tại MineLife Pty tại Sydney, cho biết các yếu tố chính chi phối giá kim loại quý này hiện là bất ổn liên quan đến đàm phán thương mại Mỹ-Trung, các vấn đề an ninh với Iran.



Tại thị trường Việt Nam, lúc 9 giờ 5 phút sáng 6/1, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 43,9-44,37 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 980.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.050.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.



Tại Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý, giá vàng SJC cũng được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 750.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua, niêm yết ở mức 43,75-44,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Theo K.Dung (TTXVN/Vietnam+)