Gia Lai: Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 2.450 tỷ đồng

(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, tổng thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt trên 2.450 tỷ đồng, vượt hơn 5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đến nay, số người tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh đạt 80.238 người; tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 5.000 người (tăng trên 206% so với năm 2018). Toàn tỉnh có 1.317.542 người (tăng 3,54% so với năm trước), chiếm 89% dân số của tỉnh tham gia BHYT. Trong năm 2019, ngành BHXH tỉnh đã thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHTN với số tiền trên 1.794,8 tỷ đồng; chi khám chữa bệnh BHYT với số tiền trên 856,8 tỷ đồng, vượt 5,8% so với dự toán được giao sử dụng trong năm 2019.

Năm 2019, Gia Lai chi khám chữa bệnh BHYT với số tiền trên 856,8 tỷ đồng. Ảnh: Như Nguyện

Tính đến cuối năm 2019, Gia Lai đã có 92% đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch điện tử lĩnh vực thu BHXH, BHYT; có 26,3% số hồ sơ giao dịch điện tử trong thanh toán chế độ BHXH và có 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn kết nối liên thông trong giám định thanh toán chi phí BHYT.